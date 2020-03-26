Китайская часть МЦПС «Хоргос» возобновила работу

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Алматы. 26 марта. КазТАГ – Китайская часть международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос» возобновила работу, сообщает «Синьхуа».

«Китайско-казахстанский международный центр приграничного сотрудничества «‎Хоргос» в Синьцзяне возобновил работу», — говорится в сообщении в четверг.

При этом, казахстанская сторона МЦПС еще закрыта.

«Наша часть МЦЦП закрыта до особого распоряжения», — сообщил корреспонденту агентства руководитель пресс-службы акима Алматинской области Галымурат Жукел.

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