Похитителей сестры Даниала Ахметова осудили в Павлодаре

Павлодар. 26 марта. КазТАГ – Похитителей Гульфаз Аубановой – сестры акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова осудили в Павлодаре, передает КазТАГ.

«Асхату Тезекбаеву назначить наказание – 13 лет в колонии поселении максимальной безопасности, Игорю Милованову – 11 лет в колонии поселении максимальной безопасности. В пользу Аубановой взыскать с Тезекбаева моральный Т4 млн и материальный Т200 тыс. ущерб, с Милованова Т2 млн материальный и Т200 тыс. материальный ущерб », — объявил судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области Кадырбек Сатабаев в четверг.

ЧП случилось 18 сентября 2019 года около 7.40. На 62-летнюю Гульфаз Аубанову напали возле ее собственного дома. На поиски нападавших был ориентирован личный состав департамента полиции Павлодарской области.

На скамье подсудимых оказались директор ТОО «Компания Арк» Асхат Тезекбаев 1958 года рождения и охранник предприятия Игорь Милованов 1962 года рождения.

Известно, что в период с 2013 по 2018 годы у Асхата Тезекбаева возникли финансовые трудности в связи с погашением кредита на сумму Т360 млн.

С целью вымогательства денежных средств в сумме Т200 млн Асхат Тезекбаев вместе с Игорем Миловановым решили похитить Гульфаз Аубанову.

Охраннику было обещано за помощь Т5 млн.

В феврале 2019 года Милованов украл номера с припаркованной в одном из павлодарских дворов Волги и спрятал. Увезти Аубанову планировалось на Hyundai Sonata. Мужчины прибрели резиновые и медицинские маски, строительный жилет оранжевого цвета и хомуты, чтобы связать жертву.

Для удобства совершения задуманного одну из ближайших видеокамер, где должно было произойти похищение, развернули, а у второй оторвали провода.

Однако затащить Аубанову в «Волгу» не удалось. Милованов вытащил неустановленный в ходе следствия пневматический пистолет, грозя выстрелить. Но женщине удалось вырваться и убежать.

Известно, что с Тезекбаевым Аубанова была ранее знакома.

Преступникам были предъявлены обвинения по пункту 3 статьи 24, пункту 2 части 4 статьи 194 (покушение на вымогательство в особо крупном размере) и пунктам 1, 4 и 8 части 3 статьи 125 (похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением оружия из корыстных побуждений) УК РК.

Аубанова в разные годы возглавляла управление здравоохранения Павлодарской, а также департамент комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности по Павлодарской области. Даниял Ахметов возглавлял Павлодарскую область в 1993 -1997 годах, а также в 2001-2003 годах. Заседание суда проходило в режиме видео-конференцсвязи.