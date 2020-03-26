Ужесточить наказание за стихийные митинги предлагают мажилисмены

Астана. 26 марта. КазТАГ – Владимир Радионов. Ужесточить наказание за стихийные митинги предложил депутат мажилиса Нурлан Дулатбеков.

«Если в ходе мирного собрания, разрешенного властями, допущено нарушение законодательства, то виновное лицо должно понести адекватную и соразмерную своим действиям ответственность. Другое дело, если собрание проводилось без уведомления властей, либо даже в стихийном порядке. Такое собрание является незаконным, это нарушение должно влечь за собой иное наказание, и это надо рассмотреть», — заявил Дулатбеков в четверг на заседании мажилиса в ходе обсуждения законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам порядка организации и проведения мирных собраний в РК».

По мнению парламентария, если в ходе незаконной публичной акции со стороны любого ее участника или организатора были допущены нарушения закона, то вести речь следует о более жесткой ответственности.

«К сожалению, из правительственной редакции законопроекта какого-либо разделения ответственности не усматривается. До второго чтения целесообразно рассмотреть разные меры ответственности за нарушение закона при мирных собраниях, проводимых на законном основании, и за незаконные митинги», — резюмировал Дулатбеков.

Ранее сообщалось, что депутаты мажилиса одобрили законопроект «О порядке организации и проведения мирных собраний в РК» в первом чтении.