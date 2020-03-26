Крупный бизнес получит господдержку по «Дорожной карте бизнеса»

Алматы. 26 марта. КазТАГ – Валентина Владимирская. В программе «Дорожная картабизнеса» (ДКБ) до Т1 млрд увеличен размер гарантии государства и теперь в ней сможет участвовать крупный бизнес, заявил директор региональной палаты предпринимателей (РПП) Алматы Нариман Абильшаиков.

«По программе ДКБ расширен объем инструментов гарантирования. Если ранее в программе могли принимать участие только малый и средний бизнес (МСБ), то теперь к этой программе получили доступ бизнесмены крупного сегмента. Соответственно, увеличен до Т1 млрд размер гарантии государства, который доходит до 85%, государство готово выступить гарантом на свыше 50%», — сказал Абильшаиков на онлайн-конференции в четверг.

Как уточнил спикер, на сегодня можно отметить пять основных инструментов поддержки – это повышение доступности финансирования – по его словам, наиболее популярные продукты поддержки бизнеса на время режима ЧП – госпрограммы: льготного кредитования приоритетных проектов в рамках развития отраслей «Экономики простых вещей» и «Дорожнаякарта бизнеса» (ДКБ).

«Уставной фонд программы «Экономика простых вещей» увеличен до Т1 трлн. То есть Т400 млрд будет дополнительно выделено, в первую очередь, на импортозамещение товаров», — сказал глава РПП Алматы.

Налоговые стимулы – еще один инструмент поддержки бизнеса.

«Освобождены от налога на имущество на 2020 год крупные торговые центры, выставочные павильоны, кинотеатры и театры», — сказал Абильшаиков.

До 30 апреля, по его данным, отсрочена сдача годовой отчетности. Для сельхозтоваропроизводителей по отдельным видам сельхозпродукции будут снижены пороги на уплату НДС.

«Также, бизнесмены, которые работают в общеустановленном режиме, будут освобождены на год от оплаты индивидуального подоходного налога (ИПН)», — заключил Абильшаиков.