Предполагаемый последователь ИГИЛ задержан по подозрению в подготовке теракта в Нур-Султане

Нур-Султан. 26 марта. КазТАГ – Предполагаемый последователь ИГИЛ («ДАИШ», запрещенная в Казахстане террористическая организация) задержан по подозрению в подготовке теракта в Нур-Султане, сообщает пресс-служба комитета национальной безопасности (КНБ).

«25 марта КНБ по результатам оперативно-розыскных мероприятий в городе Нур-Султан задержан последователь деструктивного религиозного течения. Он подозревается в подготовке на территории столицы теракта под воздействием идеологии международной террористической организации «ДАИШ» (запрещена в Казахстане). В ходе следственных действий у него изъято самодельное взрывное устройство с поражающими элементами», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Начато досудебное расследование по статьям 24 и 255 (приготовление к акту терроризма) УК РК.

«Расследование продолжается», — добавили в КНБ.