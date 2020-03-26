«Антикризисные меры – основа политического курса Токаева». «Что придется сделать Токаеву в ближайшее время?». «Тесты. Бекшин. Карантин». «Нужно ли привлекать к ответственности чиновников, которые завезли в Казахстан коронавирус?»

Сетевой Казахстан 26 марта 2020г.

IA — CENTR . RU . Марат УТЕУБАЕВ – «Антикризисные меры – основа политического курса Токаева» — 23 марта 2020 года под председательством Главы государства К.ТОКАЕВА состоялось заседание Государственной комиссии по чрезвычайному положению Казахстана. В условиях режима чрезвычайного положения, Глава государства К.Токаев принял решение о введении широкого комплекса антикризисных мер по поддержке граждан страны, малого и среднего бизнеса в связи с пандемией коронавируса. По поручению Президента Казахстана общий объем выделяемых средств, не считая налоговых преференций и поддержки на уровне регионов, составит 4 триллиона 400 миллиардов тенге, или 10 миллиардов долларов. На срок действия чрезвычайного положения в стране лишившиеся доходов граждане Казахстана будут получать ежемесячные выплаты в размере одной минимальной заработной платы (42 тысяч 500 тенге). Это мера коснется не менее 1,5 миллионов граждан Казахстана. По поручению Главы государства будет утвержден перечень социально-значимых товаров, по которому будет на время ЧП введено госрегулирование цен. Все это делается для борьбы со спекуляцией.

«Записки раздраженного алматинца: хроника карантинного мегаполиса» — Алматы с огромным дискомфортом привыкает к карантину. Привычный образ и ритм городской жизни, механизмы повседневности поменялись напрочь. Продукты питания в мегаполисе еще есть, однако их ассортимент заметно беднеет. Данное обстоятельство пугает еще больше, чем падение доходов населения из-за сворачивания привычного уклада жизни, вызванного коронавирусом и карантином. Потому что деньги можно взять из сбережений, а продовольствие только из магазинов. Огромная часть горожан продолжает задаваться вопросом: так ли опасна эта инфекция, если для избавления от нее требуются столь серьезные жертвы?

EXCLUSIVE . KZ . Карлыгаш ЕЖЕНОВА – «Что придется сделать Токаеву в ближайшее время?» — Коронавирус сделал очень убедительной мысль о том, что Казахстану нужны перемены, что старые методы уже не сработают, что «залить» проблемы деньгами будет становится все сложнее. И дело даже не в том, что их в стране нет – деньги есть. Главный вопрос – как их перераспределить? Мы знаем, что львиная доля доходов страны контролируется парой сотен людей. И не важно, где они – внутри власти или рядом с ней, знаем мы их имена или только догадываемся об их существовании. Но ТОКАЕВУ просто придется садиться с ними за стол переговоров. И они будут нелегкими. Для начала попытаемся определиться, кто эти люди, а потом – о чем придется с ними говорить.

«Как долго продлится «небесный мандат» власти?» — Коронавирус – кому беда, а кому мать родна. Как ни цинично это звучит, но введение чрезвычайного положения – это возможность принимать экстренные меры, которые были бы не возможны в обычных условиях. Нас ждет серьезное падение доходов населения, инфляция, деловой активности, сокращение госбюджета. Что еще должно произойти, чтобы принимать решения не сиюминутного характера, а системного? При этом надо исходить из того, что деньги в стране есть и главный вопрос — перераспределение финансовых потоков, бенефициарами которых станут не привилегированные компании, а население страны. А следовательно – демонополизация экономики. И тут нужен честный разговор. Ну или почти честный…

TENGE MONITOR . Ахас ТАЖУТОВ – «Как избежать втягивания государства в неоправданные проекты?!» — Представляется, по меньшей мере, удивительным то, каким же образом у нас принимаются решения по некоторым многомиллионным (в долларовом выражении) проектам первостепенной государственной важности. Ибо зачастую выходит, что ожидаемые вследствие реализации таких проектов результаты либо не просчитываются должным образом, либо попросту игнорируются в момент, когда принимаются решения по вопросу их запуска.

EHONEWS . KZ . «Сергей Зелепухин: сколько сейчас реальных золотовалютных резервов у Казахстана одному богу известно!» — Кризисные явления в казахстанской экономике, связанные с падением мировых цен на нефть и распространением коронавируса тревожат сейчас многих. Экономический обозреватель Сергей ЗЕЛЕПУХИН ответил на вопросы — В ситуации, когда у нас нет своей перерабатывающей промышленности и товары свои не производим, то, соответственно, после резкой девальвации тенге возникает проблема инфляции. Схема простая и обыденная, так как товары мы покупаем из-за рубежа в валюте, то внутри страны они будут для конечного потребителя дорожать. Поэтому при низких ценах на нефть Казахстан попадает в критическую ситуацию. И надо понимать, что в такие периоды страдает простой народ.

TIME . KZ . «Тесты. Бекшин. Карантин» — Председатель комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Людмила БЮРАБЕКОВА о том, могли ли казахстанцы раньше переболеть коронавирусом, о бесплатных масках и отставке Жандарбека БЕКШИНА с поста главного государственного санитарного врача — Чтобы вы понимали порядок цифр, скажу: если количество зараженных возрастет до 1000 человек, на них будет приходиться около 20 000, контактировавших с ними.

«А кому сейчас легко?» — Памятка всем работникам и работодателям: ответы Министерства труда и соцзащиты населения на часто задаваемые вопросы по труду, бизнесу и арендной плате в период ЧП и карантина по коронавирусу — Работодатель может уволить работника за отсутствие на рабочем месте (то есть за прогул), если причины этого отсутствия неуважительные, пояснили в Минтруда. Но в случае карантина имеется уважительная причина отсутствия, а значит, это не может считаться прогулом и основанием для увольнения.

Ербол ЕДИЛОВ – «Неприкасаемые» — Нужно ли привлекать к ответственности чиновников, которые завезли в Казахстан коронавирус? Если еще месяц назад коронавирус беспокоил только жителей Китая, то сейчас болезнь распространилась по всему миру. Во многих странах всерьез обсуждают введение уголовной ответственности за умышленное заражение людей этим видом вируса. Неужели представители нашей элиты настолько оторваны от реальности и всерьез считают, что болезнь обойдет их стороной? Мы видим, что в соседних странах власть реагирует на действия таких чиновников и депутатов, а у нас почему-то не обращает внимания.

LITER . KZ . «Абаев объяснил, как получить казахстанцам деньги из госфонда» — Работающие граждане Казахстана, потерявшие доходы в период ЧП в связи с выходом в вынужденный отпуска без оплаты труда получат выплаты из государственного фонда социального страхования. Размер социальной выплаты на одного работника составит 1 МЗП или 42,5 тысячи тенге в месяц. О том, как получить деньги лишившимся дохода казахстанцам, рассказал министр информации и общественного развития Даурен АБАЕВ.

«В карантинном Алматы вводят новые ограничения» — С 26 марта 2020 года в Алматы введут дополнительные ограничительные меры с сохранением ранее установленных ограничений. В городе продолжат работу точки продажи продовольственных товаров, лекарств и другие объекты, на которые не распространяются ограничения.

KZ . MEDIA . ««Маски — не самая главная проблема!» Почему мы не готовы к пандемии?» — В Алматы и Нур-Султане люди жалуются, что не могут купить в аптеках маски, а к нам в редакцию приходят сообщения, что и в больницах есть проблема с масками и антисептиками — медики вынуждены сами их покупать. И что-то нам подсказывает, что это далеко не все проблемы, с которыми сталкиваются сегодня те, кто находится не передовой борьбы с коронавирусом. Мы решили расспросить об этом подробнее человека, который знает систему здравоохранения изнутри. Куаныш КЕРИМКУЛОВ, генеральный директор медицинского центра «Сункар», согласился ответить на наши вопросы.

365 INFO . KZ . «Крепкий тенге начинается с контроля за властью — рекомендации экономиста» — Как выстроить экономику, чтобы тенге больше не падал? Простое условие: нужно слезть с нефтяной иглы и расширять общественный контроль за властью. Курс тенге обрушился, однако сказать, где дно, никто не решается. Экономист Жарас АХМЕТОВ убежден: чтобы тенге укрепился, нужны системные реформы. А именно: наладить собственное производство, чтобы меньше зависеть от импорта; нарастить несырьевой экспорт; повысить инвестиционную привлекательность до такого уровня, чтобы капиталы не утекали из Казахстана, а, наоборот, приходили.

«Новый Кодекс о здоровье принимают те, кто в Казахстане не лечится» — Кодекс позволяет получить отвод от прививок по определенному типу документов, а это дает основания для коррупции. И это лишь одна из проблем нового законопроекта. Проколы объясняет детский невролог, кандидат медицинских наук, Каиргали КОНЕЕВ. Эксперт уверен, что ключевые пункты в нынешнем Кодексе следует отправить на доработку.

CARAVAN . KZ . ««Оправиться будет непросто»: как Казахстану пережить крах мировой экономики» — Также, по словам г-на МАЗУРА, на фоне падения сырьевых рынков будут снижаться и поступления в бюджет страны, а значит, первый удар придется как раз по национальной валюте, стоимость которой продолжит снижаться. Что, в принципе, происходит и сейчас. Сегодня американский доллар стоит 443,64 тенге, а евро — 481,16 тенге. Вполне вероятно, что в ближайший месяц национальная валюта продолжит ослабление, вследствие снижения стоимости нефти и закрытия границ с другими государствами.

«Реформа ЖКХ: собственники уйдут из КСК голыми» — Государство не обязало КСК возвращать ОСИ неиспользованные средства собственников, только бумажки из бухгалтерии. Нет в законе ни слова и про накопления на капитальный ремонт дома.

Адил УРМАНОВ – «Медицинская реформа сдает первый тест» — От своих слов не отказываюсь – по-прежнему считаю, что паника и психоз вокруг коронавируса надуманны. Может быть, и раздуты прессой. Основные показатели эпидемии особо не изменились после ее начала. Есть и плюс – пандемия коронавируса станет первой проверкой реформы системы здравоохранения Казахстана. Жесткие китайские меры дали нам время на подготовку. У нас пока вроде сохранилась рабочая противоэпидемиологическая служба. Да еще минздрав успешно осваивает миллиарды тенге из резервов правительства и миллионы долларов американской помощи.

KURSIV . KZ . «Как Верховный суд будет защищать честных предпринимателей» — В Казахстане выросло число исков о признании сделок недействительными – налоговые органы стараются сократить триллионные объемы «обнала». На практике первыми под удар попадали добросовестные контрагенты фирм-однодневок. Верховный суд внес поправки, позволяющие защитить законопослушных предпринимателей.

«Что происходит в регионах Казахстана с введением чрезвычайного положения» — В Казахстане с 16 марта введено чрезвычайное положение. В Павлодаре с этого момента жители стали больше ходить пешком, атыраусцы закупились продуктами, средствами гигиены, антисептиками. Предприниматели Уральска рассказали, как ситуация повлияла на их доходы. Что еще происходит в регионах страны — в обзоре.

FORBES . KZ . «Дом, конюшня, больничная палата: где известные бизнесмены Казахстана проводят карантин» — Основатель и владелец компании «Технодом» Эдуард КИМ рассказал Forbes.kz, что проводит время дома — Появилось время почитать, подумать, посидеть в интернете. Не забываю спорт — есть возможность покататься на лошадях. В этой ситуации я не страдаю — наоборот, хорошо, что есть возможность посидеть дома, собраться с мыслями.

KAZVEDOMOSTI . KZ . Петр СВОИК – «Мясной провал в период апокалипсиса» — Почему даже Всемирный банк не захотел финансировать наш «мясной проект», почему уже поздно, и как выйти из создавшегося тупика. Поговорим снова о сельском хозяйстве, а оттолкнемся от введенного впервые за всю нашу историю Чрезвычайного Положения. Что бы дальше ни случилось, отныне глобальный мир, конкретно наш Казахстан и каждая семья в отдельности, будут делить хронологию на «до ЧП» и после. А потому и проблемы казахстанского сельского хозяйства надо рассматривать, извлекать уроки и делать выводы, именно на фоне чрезвычайного положения.

PLATON . ASIA . «Трудности интеграции оралманов» — Наш сегодняшний материал посвящен трудностям интеграции оралманов в казахстанское общество. Различные исследования утверждают — сложное социальное положение широких кругов оралманов, их низкая социальная мобильность в Казахстане во многом обусловлена сложностями при их культурной социализации.

AZATTYQ . ORG . «ВОЗ говорит об ускорении пандемии. Казахстан открывает базары и молы» — Всемирная организация здравоохранения выступила с предупреждением, что пандемия коронавируса «ускоряется», но всё еще есть возможность «изменить ее траекторию». Как заявил 23 марта генеральный директор ВОЗ Тедрос ГЕБРЕЙЕСУС, количество заражений достигло 100 тысяч за 67 дней. Переход от 200 до 300 тысяч, по его словам, произошел за четыре дня. Одновременно в Казахстане принято решение вновь открыть торгово-развлекательные центры и рынки, исключение составят закрытые на карантин Алматы и столица.

«Онлайн-митинги в условиях карантина. Активисты — о буднях при режиме ЧП» — После введения режима чрезвычайного положения в Казахстане в связи с распространением коронавируса некоторые активисты, выходившие ранее на мирные антиправительственные митинги и одиночные пикеты, перешли на новую форму протестов — онлайн-митинги. Другие говорят, что карантин «связал их по рукам».

INFORMBURO . KZ . «Андрей Мовчан: Третья мировая война случилась, и совсем не так, как её ожидали генералы» — Каким будет мир после окончания коронавирусной пандемии, в программе «Круглый стол с Рахимом ОШАКБАЕВЫМ» в студии «Хабар 24» рассказал российский эксперт Андрей МОВЧАН, известный экономист и финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Movchan’s Group — Тотальный карантин, введённый на много месяцев, – это ситуация абсолютно военная. Мы можем говорить о том, что в мире в экономическом смысле началась Третья мировая война, которая охватила почти все страны.

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