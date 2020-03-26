Мажилис РК принял в первом чтении законопроект о порядке проведения мирных собраний

Нур-Султан. 26 марта. КазТАГ – Владимир Радионов. Депутаты мажилиса парламента РК в первом чтении одобрили законопроект «О порядке организации и проведения мирных собраний в РК».

«Данный законопроект направлен на реализацию конституционного права граждан РК на выражение мнения и содержит ряд новелл в сравнении с действующим законодательством. Так, он содержит новый понятийный аппарат, существенным изменением является уведомительный порядок проведения мирных собраний, также важно то, что при отсутствии ответа на заявление о проведении мирного собрания от местных исполнительных органов считается, что проведение собрания согласовано», — отметил, в частности, в презентации законопроекта министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев на заседании мажилиса парламента РК в четверг.

В ходе обсуждения он согласился до второго чтения рассмотреть предложение депутатов о проведении одиночных пикетов не в специализированных местах, а в непосредственной близости от объекта или организации, в адрес которой обращен пикет. Также Абаев счел возможным исключение ряда норм, регулирующих права журналистов при освещении мирных собраний.

Большинством голосов законопроект в первом чтении был одобрен.

Также депутаты одобрили в первом чтении проект Закона РК «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам порядка организации и проведения мирных собраний в РК». Данный документ предполагает внесение изменений в два Кодекса РК и восемь законов. Предполагается усиление ответственности за нарушение порядка проведения мирных собраний, за попытки использования собраний в противоправных действиях, за противодействие проведению собрания разных сторон.