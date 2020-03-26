Алматы. 26 марта. КазТАГ – Подземные толчки ощутили жители Шымкента и Тараза, сообщают казахстанские сейсмологи.

«Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 26 марта в 10.48 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 617 км на юго-запад от Алматы на территории Узбекистана. Энергетический класс землетрясения 11,5. Магнитуда MPV 4,8. (…) Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Шымкент 2-3 балла, Тараз – 2 балла», — говорится в сообщении в четверг.

Согласно сообщению, эпицентр в Узбекистане располагался на глубине 5 км.