Мажилисмены из группы риска по коронавирусу не приняли участие в пленарном заседании

Нур-Султан. 26 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Депутаты мажилиса парламента РК из группы риска по коронавирусу не приняли участие в пленарном заседании.

«Некоторым нашим коллегам старше 65 лет в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения мы рекомендовали воздержаться от участия в пленарных заседаниях и оставаться дома. Кворум позволяет проводить пленарные заседания в таком формате», — сообщили в мажилисе в четверг.

При этом в мажилисе отметили, что в условиях карантина в пленарных заседаниях принимают участие только депутаты и основные докладчики по каждому законопроекту без представителей других заинтересованных органов и общественных организаций.

Участники пленарного заседания размещены на требуемом санитарными нормами расстоянии друг от друга, большинство из них – в медицинских масках, некоторые – в медицинских перчатках.