Сдавшим документы в ЦОНы казахстанцам дали время до 29 марта на получение результатов

Нур-Султан. 26 марта. КазТАГ – У сдавших документы в центры обслуживания населения (ЦОН) казахстанцев есть время до 29 марта на получение результатов, сообщает пресс-служба «Правительства для граждан».

«Результаты по ранее оформленным заявлениям можно забрать из ЦОНа до 29 марта», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Отмечается, что по поручению президента Касым-Жомарта Токаева в рамках борьбы с коронавирусом ЦОНы приостановили работу на период карантина.

«Казахстанцы имеют возможность получать государственные услуги в электронном формате. В настоящее время более 80% государственных услуг доступно на портале egov.kz. Также некоторые услуги и сервисы доступны в мобильном приложении ЕgovМоbile, телеграм-боте eGovKzBot2.0 и социальных сетях Facebook и Vk. Более 1800 наиболее опытных и подготовленных работников ЦОН, наряду с консультантами контакт-центра 1414, будут оказывать консультационную помощь гражданам при получении ими госуслуг в онлайн формате», — уточнили в госкорпорации.

Отмечается, что одновременно call-центры смогут консультировать более 1 тыс. граждан. График работы call-центров – с понедельника по субботу с 9.00 до 20.00 часов. Звонок бесплатный.

«При этом, граждане, которые до 21 марта успели сдать документы в ЦОН, смогут получить готовый результат в тех же ЦОНах, в которых будут работать только окно по выдаче готовых документов. Автовладельцы, перерегистрировавшие авто или заменившие водительское удостоверение онлайн, смогут получить готовые документы и номера в спецЦОНе своего города, где так же будет функционировать только окно по выдаче готовых документов. График работы окон выдачи готовых документов: Пн-Пт с 9.00 до 17.00. Сб с 9.00 до 14.00», — сказано в сообщении.