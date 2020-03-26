Нацбанк РК: Вероятность попадания зараженных коронавирусом наличных в оборот незначительна

Нур-Султан. 26 марта. КазТАГ – Валентина Владимирская. Вероятность попадания зараженных коронавирусом наличных в оборот незначительна, сообщает пресс-служба Национального банка Казахстана.

«Вероятность того, что инфицированные вирусом COVID-19 банкноты попадут в оборот, незначительна. В первую очередь, благодаря длительному сроку хранения банкнот после инкассации. Согласно внутренним нормативам Национального банка, наличные деньги, поступающие от банков второго уровня, до пересчета могут храниться безвскрытия в течение 45 дней, а после пересчета – в течение одного года», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Кроме того, добавили в Нацбанке, по информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на данный момент сведения «о стабильности вируса на поверхностях отсутствуют».

«Стабильность коронавируса в окружающей среде зависит от ряда факторов, включая относительную температуру и влажность, а также материал поверхности. Учитывая специфику работу кассовых работников, которые работают с наличными деньгами, советы относительно частого мытья рук особенно важны для этой группы людей. В этой связи необходимо соблюдать меры, рекомендованные ВОЗ и министерством здравоохранения Республики Казахстан. Наименее уязвимые способы расчетов для передачи вирусов – бесконтактные. Рекомендуем больше использовать в магазинах/аптеках, при онлайн доставке безналичные формы платежей. Это позволит снизить количество и уровень контактов, а значит ограничить распространение коронавируса», — посоветовал регулятор.

Нацбанк обратил внимание на то, что «риск, связанный с использованием наличных денег, не превышает риск прикосновения к любой другой поверхности, таких как поручни, дверные ручки, кредитные карты и мобильные телефоны».

«Существуют множество других предметов и вещей, к которым мы прикасаемся чаще», — отмечается в сообщении.