Недропользователи в РК смогут закупать товары отечественных производителей без конкурса

Нур-Султан. 26 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Недропользователи в Казахстане смогут закупать товары отечественных производителей без конкурса, сообщил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев.

«Министерством энергетики разрешено недропользователям закупать товары у отечественных производителей без проведения конкурсных процедур. Ранее они могли длиться до двух месяцев», — сказал Абаев на брифинге в четверг.

При этом он отметил, что поправки обеспечат бесперебойную работу казахстанских компаний и поступления налогов в бюджет.

«Кроме того, данная норма даст возможность минимизировать риски по сокращению сотрудников казахстанских предприятий», — добавил Абаев.