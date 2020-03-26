Спортивные уроки и интервью чемпионов будет транслировать минкультуры РК в соцсетях

Нур-Султан. 26 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Спортивные уроки и интервью чемпионов будет транслировать министерство культуры и спорта (МКС) РК в соцсетях, сообщил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев.

«Министерством культуры и спорта запущено несколько онлайн-проектов. Так, под хэштегом #Bizbirgemiz_sport для пользователей социальной сети Instagram будут доступны онлайн-тренировки и интервью Олимпийских чемпионов, призеров чемпионата Азии и мира. Можно будет посмотреть спортивные уроки и лекции о здоровом питании», — сообщил Абаев на брифинге в четверг.

Кроме того, он сообщил, что под рубрикой #Bizbirgemiz_culture будут проводиться онлайн мастер-классы, лекции, театральные представления и многое другое.

«Также для казахстанских слушателей был запущен онлайн-проект «Звезда на карантине». Каждый вечер в прямом эфире на YouTube будут доступны концерты известных казахстанских артистов. Свои онлайн-концерты уже провели Жубаныш Жексенулы, Женис Сейдуллаулы, Гадилбек Жанай, а сегодня своим творчеством зрителей порадует Роза Рымбаева», — добавил Абаев.