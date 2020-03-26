МИОР Казахстана отвергло правку о 250 участниках мирного собрания

Нур-Султан. 26 марта. КазТАГ – Владимир Радионов. Нецелесообразной назвал поправку об увеличении количества участников мирного собрания до 250 человек для уведомительного характера его проведения министр информации и общественного согласия РК Даурен Абаев.

«В ходе обсуждения проекта закона РК «О порядке организации и проведения мирных собраний в РК» были внесены предложения по концептуальному изменению отдельных норм. Глава государства тоже высказал свою позицию в отношении, к примеру, ограничения в 250 человек для участников уведомительных мирных собраний. Считаю нецелесообразной данную поправку», — сказал Абаев на заседании мажилиса в ходе обсуждения законопроекта.

По мнению министра, оповещение организаторами митинга о планируемом количестве участников митингов крайне важно для обеспечения их безопасности.

«Тем самым и организаторы, и местные власти будут нести обоюдную ответственность за поддержание общественного порядка», — полагает глава МИОР.

В свою очередь депутаты парламента предложили пересмотреть норму о количестве участников собрания в ином ключе.

«В соответствии со статьей 18 законопроекта мирное собрание должно быть прекращено по решению местного исполнительного органа (МИО) в случае, если фактическое число участников превышает указанное в уведомлении. Такая редакция статьи делает причину прекращения митинга формальной. Полагаем, что прекращение собрания по этим причинам может быть осуществлено только в том случае, если такое превышение реально опасно и для самих участников, и окружающих, и может причинить им вред. Соответствующая поправка нами внесена. Каково ваше отношение к ней?» — задала вопрос депутат Светлана Бычкова.

Отчасти министр данную поправку поддержал.

«Действительно, если превышение незначительное, то решение о прекращении будет формальным. Это действительно создает неудобство – вот эти подсчеты. Ваше предложение имеет рациональное зерно. В том числе именно поэтому мы и предлагаем, чтобы в населенных пунктах было несколько специализированных мест для проведения митингов – по количеству людей, которые они могут вместить. Если не на окраинах, то в центре городов найти место, которое может вместить большое количество участников – это проблематично. Поэтому мы не ограничиваем количество (мест для проведения митингов – КазТАГ), даем МИО по ситуации принимать решение. Организаторы, когда пишут заявку, какое место они хотят, должны понимать, что им могут предложить альтернативное место. Если будет больше (участников – КазТАГ), то конечно надо переносить в другое место, где больше места», — сказал Абаев.

Ранее сообщалось, что депутаты мажилиса одобрили законопроект «О порядке организации и проведения мирных собраний в РК» в первом чтении.