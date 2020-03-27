Нур-Султан. 27 марта. КазТАГ — 76 казахстанцев вернулись из Украины, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел (МИД) РК.

«В рамках мероприятий по возвращению наших граждан из-за рубежа в связи со стремительным распространением коронавирусной инфекции, 27 марта из Украины в Казахстан были благополучно возвращены еще 76 наших соотечественников», — говорится в сообщении в пятницу.

В ведомстве отметили, что возвращению казахстанцев предшествовала большая работа дипломатов посольства по формированию в «ручном» режиме списка лиц для выезда в Казахстан, определению авиакомпании для осуществления чартерного рейса по маршруту Киев – Алматы – Киев на приемлемых условиях, решению ряда сложных логистических задач в нынешнем положении в мире, а также других организационных моментов.