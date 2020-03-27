Алматы. 27 марта. КазТАГ – Работу предприятий и организаций приостановят на неделю в Нур-Султане и Алматы, сообщает пресс-служба премьер-министра РК Аскара Мамина.

«Госкомиссия в целях ограничения распространения коронавирусной инфекции утвердила решение о приостановлении с 30 марта по 5 апреля в городах Нур-Султан и Алматы деятельности всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, за исключением центральных государственных органов, акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения. Полный список будет определен по согласованию с акиматами городов», — говорится в сообщении в пятницу.