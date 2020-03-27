Алматы. 27 марта. КазТАГ – Алматинских полицейских перевели на казарменное положение, сообщает пресс-служба департамента полиции (ДП) города.

«В связи с ведением режима карантина в городе, в целях пресечения распространения заражения опасного вируса, сотрудники служб и подразделений ДП, проживающие за пределами мегаполиса, временно размещены в общежитиях. На момент карантина все полицейские Алматы будут находиться на территории города на казарменном положении», — говорится в сообщении в пятницу.

Как отметил заместитель начальника ДП Абдуали Нашарбеков, так как Алматы находится в режиме карантина, «каждый житель может быть потенциальным носителем инфекции».

«При чрезвычайном положении (ЧП) работа блока правоохранительной системы только усиливается и контакты с гражданами полицейских неотъемлемая часть работы. В силу специфики работы сотрудников полиции, было принято решение, предоставить проживающим за городом полицейским временное жилье в черте города. Нашим сотрудникам предоставлены все необходимые бытовые условия временного жилья за счет государства», — сказал Нашарбеков.

В ДП подчеркнули, что в общежитиях, где проживают стражи правопорядка, созданы необходимые условия.

«Дома остались трое детей, супруга и мама. Конечно, скучаем. Но такова служба и мы все понимаем свою ответственность перед родными и задачи, поставленные перед нами. К условиям проживания нареканий нет, все необходимое есть. Если придется, будем жить в казармах и в палаточных городках, главное, чтобы в нашей стране было спокойно и нашим гражданам ничего не угрожало», — сказал сотрудник управления полиции на метрополитене Куат Байшуаков.