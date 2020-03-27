Оцепление с одного из ранее изолированных на карантин ЖК сняли в Алматы

Алматы. 27 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Оцепление с одного из ранее изолированных на карантин жилых комплексов (ЖК) сняли в Алматы, передает корреспондент агентства.

Оцепление вокруг ЖК «Сункар» на улице Зенкова, 59, снято. Из двора беспрепятственно выезжают автомобили, жильцы гуляют с собаками.

Ранее указанный ЖК был полностью изолирован на карантин. По периметру вокруг комплекса были выставлены силовики, которые никого не выпускали из территории и никого не впускали. Сейчас полицейских рядом с ЖК нет.