Оцепление с одного из ранее изолированных на карантин ЖК сняли в Алматы

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Алматы. 27 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Оцепление с одного из ранее изолированных на карантин жилых комплексов (ЖК) сняли в Алматы, передает корреспондент агентства.

Оцепление вокруг ЖК «Сункар» на улице Зенкова, 59, снято. Из двора беспрепятственно выезжают автомобили, жильцы гуляют с собаками.

Ранее указанный ЖК был полностью изолирован на карантин. По периметру вокруг комплекса были выставлены силовики, которые никого не выпускали из территории и никого не впускали. Сейчас полицейских рядом с ЖК нет.

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