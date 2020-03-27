«В Нур-Султане, Алматы и Шымкенте запретили выходить из дома без необходимости». «Коронавирус, кет, кет, кет». «Антирыночные меры борьбы с кризисом». «Карантинные мероприятия рано или поздно закончатся. И встанет задача восстановления экономики»

Сетевой Казахстан 27 марта 2020г.

LITER . KZ . «В Нур-Султане, Алматы и Шымкенте запретили выходить из дома без необходимости» — Под председательством Премьер-Министра РК Аскара МАМИНА проведено селекторное заседание Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте РК. Госкомиссия утвердила решение об усилении режима карантина в городах Нур-Султан и Алматы путем принятия с 00.00 час. 28 марта т.г. следующих мер: 1. Ограничение выхода граждан из жилища за исключением приобретения продуктов, лекарств и выхода на работу; 2. Закрытие мест массового скопления населения (парки, скверы, пешеходные улицы, набережная, игровые площадки и др.); 3. Поэтапное ограничение работы общественного транспорта…

AZATTYQ . ORG . Брюс ПАННИЕР – «Назарбаев «просит помощи». Снова» — В Казахстане — проблемы. Это не только коронавирус, но и экономический спад, вызванный обрушением цен на нефть. На этом фоне бывший президент страны Нурсултан НАЗАРБАЕВ призывает граждан пожертвовать средства. И происходит это уже не в первый раз.

«Как учиться дистанционно студентам из сёл без Интернета?» — Жители отдаленных населенных пунктов жалуются, что их дети не могут перейти на дистанционное обучение. Причина — отсутствие Интернета. По словам районных чиновников, для дистанционного обучения достаточно даже одного подключенного к Сети компьютера в сельской школе. Согласно плану правительства Казахстана, которое еще в 2012 году обещало довести скорость Интернета в стране до уровня Южной Кореи, глобальная сеть дойдет до глубинки лишь через два-три года.

TIME . KZ . «Слово – тоже есть дело» — В нынешний критический момент людям наравне с продуктами питания, медикаментами как никогда требуется достоверная, качественная, общедоступная информация. Её источниками традиционно были и остаются печатные СМИ. Однако из-за введения карантина они пострадали больше всех остальных средств массовой информации — парализована их логистика и мы не можем доставить свои газеты за пределы Алматы и Нур-Султана, а в самих столицах на карантин закрыты все оптовые магазины и торговые точки по распространению печати. А среди наших читателей большинство составляют те, кто сегодня особенно нуждаются в заботе и помощи (в том числе — информационной!), кто в силу возраста входит в так называемую «группу риска». И живет основная часть нашей читательской аудитории как раз в местах максимальной изоляции – столице Нур-Султане и мегаполисе Алматы.

CAMONITOR . KZ . «Мы – вместе: «эпидемия» добра» — Друг, как известно, познается в беде. Беда же становится проверкой на прочность и состоятельность нас как граждан. Вспышка COVID-19 и объявленные в связи с ней чрезвычайные меры тестируют наше общество на отзывчивость, готовность помочь ближнему, на человечность. И пока казахстанцы успешно сдают этот экзамен на гражданскую зрелость.

EXPRESS — K . KZ . «Пандемия коронавируса вызвала всплеск мемов, вирусных видео, песен и частушек. Свой вклад в сетевой фольклор вносят и казахстанцы» — В условиях вынужденной изоляции одни наедают лишние килограммы за просмотром сериалов, другие заливают тоску алкоголем. Ну а третьи открывают в себе талант рисовать, петь и шутить на злобу дня. Одним из первых произведений про коронавирус в Казнете стала песня отечественного певца и композитора Марата ОМАРОВА «Коронавирус, кет, кет, кет». Незатейливая мелодия и текст запустили целый музыкальный флешмоб с десятками вариаций. В городах Казахстана уже можно увидеть автомобили с соответствующими наклейками.

«Звезды Казахстана дают «карантинные концерты»» — Госкомпания «Казахконцерт» проводит ежедневные шоу «Звезда на карантине». Одним из первых онлайн-концерт дал Жубаныш ЖЕКСЕНУЛЫ. Трансляция ежедневного шоу проходит на youtube-канале нацкомпании «Казахтелеком». Одним из преимуществ такого концерта является очень качественный студийный звук. Слушать шоу через наушники подлинное наслаждение для меломана. А уже сегодня на этом youtube-канале выступит Роза РЫМБАЕВА!

KP . KZ . «Помощь пойдет по адресам» — Власти южной столицы приняли решение доставлять на дом пенсии всем алматинским пенсионерам, возраст которых превышает 70 лет. Это сделано для того, чтобы пожилые люди, особо восприимчивые к коронавирусу, не подвергали себя лишний раз опасности, выходя в город.

KAZPRAVDA . KZ . «Коронавирус – время перезагрузки» — Наша беседа с народным писателем РК, Героем Труда Казахстана, дипломатом, общественным деятелем, основателем международного антиядерного движения «Невада – Семей», президентом международного фонда «Культура» Олжасом СУЛЕЙМЕНОВЫМ — Я не медик, но верю, что уханьский грипп пройдет с наступлением теплого сезона, как проходит любой грипп. Коронавирус – это очередной тест, испытание человечества и государств на прочность. Он в очередной раз напомнил очевидную, но трудно усваиваемую обществами истину, что такие пришлые болячки обычно поражают людей уже больных, ослабленных традиционными болезнями – гипертонией, стенокардией, астмой…

«Мифы и реалии внутреннего рынка» — Тотальный дефицит продуктов не грозит казахстанскому рынку, формирующему необходимый объем товарных предложений и из внешних, и из внутренних источников. Тем не менее на фоне усугубления глобальных угроз возрастает необходимость в выстраивании прочных «дамб» продовольственной и биологической безопасности страны.

IA — CENTR . RU . Ербол ЕДИЛОВ — Семь слов о казахстанских ЦОНах» — Вообще, отечественные ЦОНы – это «тёмный лес». В соцсетях можно встретить много искренних отзывов о том, как быстро обслужили, и как получил ту или иную услугу, не выходя из дома. Все это, безусловно, присутствует, и нам есть, чем гордится. Однако думаю, что поводов задуматься и стыдиться еще больше. Никто не спорит, задумка «принципа одного окна» была великолепная и на момент внедрения очень современная. Однако часто исполнение и внедрение в жизнь, как принято у нас, портит многое.

VOXPOPULI . KZ . «Как работает Зеленый базар Алматы во время карантина» — В Алматы закрыты СТО, прачечные, химчистки, цветочные павильоны, фотоателье, оптики и все другие торговые объекты. Продолжают работать только продовольственные магазины, аптеки и АЗС. Алматинский Зеленый базар (Көк базар) более века является одним из важнейших продовольственных и торговых центров города — он тоже остался работать. Vox Populi побывал на базаре и выяснил, что там происходит сейчас, во время чрезвычайного положения.

EXCLUSIVE . KZ . Мурат ТЕМИРХАНОВ – «Антирыночные меры борьбы с кризисом» — Антикризисные меры, объявленные президентом, не вызвали большого оптимизма. Как было сказано позже Дауреном АБАЕВЫМ, власти намеренно отказались от популистских и несистемных мер. Однако принятые антикризисные меры во многом сами являются популистскими, антирыночными, и несистемными. По всем антикризисным экономическим мерам правительства очень важно проверять, будут ли они улучшать или ухудшать конкуренцию и рыночные механизмы в экономике в целом или в отдельной отрасли. Если мера ухудшает ситуацию, то она должна быть отвергнута. К сожалению, по объявленным антикризисным мерам такой проверки сделано не было. Около половины из них будут напрямую ухудшать конкуренцию и рыночные механизмы в экономике, что в долгосрочном плане негативно скажется на развитии страны.

RATEL . KZ . Жарас АХМЕТОВ – «После вируса» — Карантинные мероприятия рано или поздно закончатся. И встанет задача восстановления экономики. При этом, сопутствующими проблемами будут: высокая инфляция, слабый тенге, низкие цены на нефть и высокая безработица, явная и скрытая. Один из частных способов решения задачи – это замещение импорта отечественной продукцией. Полностью от импорта никто и никогда отказаться не сможет. Но есть виды продукции, с которыми наши производители уже успешно конкурируют. А есть виды продукции, где могли бы конкурировать, но почему-то не получается. И нашим министерствам, НПП «Атамекен», НУХ «Байтерек» было бы неплохо выявить причины, выделить из них системные и разобраться с ними. Там, где это необходимо, оказать организационную помощь.

365 INFO . KZ . «Карантин в Алматы: как бороться с нарушителями границ?» — Своими мыслями на этот счет поделился политолог Эдуард ПОЛЕТАЕВ — Я интересуюсь урбанистикой, и то не совсем точно могу сказать, где сейчас границы города. Часто она идет через дома, по заселенной местности. Очень тяжело определить, где город, а где уже нет. Люди считали себя городскими жителями, но фактически оказались за границей города. Это все не продумано. Несмотря на большое количество блок-постов и круглосуточный контроль, люди все равно не оставляют попыток попасть в город огородами. На каждый метр ведь солдата не поставишь. Тем более, в соцсетях стали распространять сведения, что заехать в город можно за деньги.

CARAVAN . KZ . «Чудо-лекарства, квартиры на карантине и тесты на коронавирус: как спекулянты обогащаются на всеобщей панике» — Как некоторые недобросовестные граждане нашей страны используют ситуацию с пандемией в нашей стране для того, чтобы набить собственные карманы, продавая сомнительные и даже поддельные товары.

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