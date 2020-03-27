Алматы. 27 марта. КазТАГ – Число заразившихся коронавирусом в Казахстане достигло 145, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РК.

«На сегодняшний день в стране подтверждены 145 случаев регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане – 75 случаев, Алматы – 50 случаев, Караганде — четыре случая, Жамбылской области — три случая, Атырауской области — три случая, Шымкенте — два случая, Алматинской области — один случай, Актюбинской области — один случай, Северо — Казахстанской области — один случай, Акмолинской области — один случай, Павлодарской области — один случай, Мангистауской области — один случай», — говорится в сообщении в пятницу.