Алматы. 28 марта. КазТАГ – Режим усиленного карантина вступил в силу в Нур-Султане и Алматы, меры усилены и в Шымкенте, передает корреспондент агентства.

Начиная с 00.00, в ночь на 28 марта в Нур-Султане и Алматы усиленные меры предполагают:

— ограничение выхода граждан из жилища за исключением приобретения продуктов, лекарств и выхода на работу (полиция будет вправе проследить за гражданами);

— закрытие мест массового скопления населения (парки, скверы, пешеходные улицы, набережная, игровые площадки и другие);

— поэтапное ограничение работы общественного транспорта;

— установление запрета на собрания на улицах и в иных общественных местах группами более трех человек (за исключением членов семьи);

— установление запрета на передвижение несовершеннолетних без сопровождения взрослых.

Соответствующее решение было принято 26 марта государственной комиссией по чрезвычайной ситуации (ЧП) в Казахстане. Нарушителей усиленного режима могут привлечь к административной ответственности, вплоть до ареста на 15 суток.

В Шымкенте с 00.00:

— Полностью приостановится работа аэропорта и железнодорожного вокзала, будет прекращено авиа- и железнодорожное сообщение;

— Будут закрыты авторынки, продовольственные ярмарки, магазины по продаже сотовых телефонов;

— Строго запрещено проведение в жилых домах и на жилых территориях, в религиозных общинах личных, семейных, поминальных и других мероприятий;

— Торговым объектам предлагается перевести продажу товаров и услуг в онлайн-режим;

— Будут усилены санитарные и дезинфекционные меры по ношению медицинских масок посетителями и продавцами во всех торговых и других объектах;

— Скотные рынки будут работать только по воскресеньям с 11.00 до 17.00;

— Введено ограничение на время работы объектов общественного питания с 10.00 до 18.00;

— В вечернее время, с 18.00 до 22.00, объекты общественного питания будут вести свою работу в режиме доставки еды на дом;

— Представители мест общепита обязаны проверять при входе температуру у клиентов и предоставлять возможность санитарной обработки рук. Одновременно в заведении не должно находиться более 50 человек для обеспечения формата «одного свободного стола между посетителями»;

— Вводится запрет на въезд и выезд на территории города Шымкента с 21.00 до 7.00. Эта мера не относится к транзитному транспорту и транспорту по перевозке продуктов питания;

— Общественный транспорт будет работать с 6.00 до 21.00.

Кроме того, с 30 марта по 6 апреля в Нур-Султане и Алматы приостанавливается работа организаций и предприятий, неделю не будут работать отделения банков.