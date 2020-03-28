Алматы. 28 марта. КазТАГ – Режим усиленного карантина вступил в силу в Нур-Султане и Алматы, меры усилены и в Шымкенте, передает корреспондент агентства.
Начиная с 00.00, в ночь на 28 марта в Нур-Султане и Алматы усиленные меры предполагают:
— ограничение выхода граждан из жилища за исключением приобретения продуктов, лекарств и выхода на работу (полиция будет вправе проследить за гражданами);
— закрытие мест массового скопления населения (парки, скверы, пешеходные улицы, набережная, игровые площадки и другие);
— поэтапное ограничение работы общественного транспорта;
— установление запрета на собрания на улицах и в иных общественных местах группами более трех человек (за исключением членов семьи);
— установление запрета на передвижение несовершеннолетних без сопровождения взрослых.
Соответствующее решение было принято 26 марта государственной комиссией по чрезвычайной ситуации (ЧП) в Казахстане. Нарушителей усиленного режима могут привлечь к административной ответственности, вплоть до ареста на 15 суток.
— Полностью приостановится работа аэропорта и железнодорожного вокзала, будет прекращено авиа- и железнодорожное сообщение;
— Будут закрыты авторынки, продовольственные ярмарки, магазины по продаже сотовых телефонов;
— Строго запрещено проведение в жилых домах и на жилых территориях, в религиозных общинах личных, семейных, поминальных и других мероприятий;
— Торговым объектам предлагается перевести продажу товаров и услуг в онлайн-режим;
— Будут усилены санитарные и дезинфекционные меры по ношению медицинских масок посетителями и продавцами во всех торговых и других объектах;
— Скотные рынки будут работать только по воскресеньям с 11.00 до 17.00;
— Введено ограничение на время работы объектов общественного питания с 10.00 до 18.00;
— В вечернее время, с 18.00 до 22.00, объекты общественного питания будут вести свою работу в режиме доставки еды на дом;
— Представители мест общепита обязаны проверять при входе температуру у клиентов и предоставлять возможность санитарной обработки рук. Одновременно в заведении не должно находиться более 50 человек для обеспечения формата «одного свободного стола между посетителями»;
— Вводится запрет на въезд и выезд на территории города Шымкента с 21.00 до 7.00. Эта мера не относится к транзитному транспорту и транспорту по перевозке продуктов питания;
— Общественный транспорт будет работать с 6.00 до 21.00.
Кроме того, с 30 марта по 6 апреля в Нур-Султане и Алматы приостанавливается работа организаций и предприятий, неделю не будут работать отделения банков.