Нур-Султан. 27 марта. КазТАГ – Движение всех экспресс- и пригородных автомаршрутов приостановится в Нур-Султане с 28 марта, сообщает официальный сайт столичного акимата.

«Согласно решению Госкомиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Республики Казахстан 28 марта с 00.00 часов утвержден ряд дополнительных строгих мер. Одно из них – поэтапное ограничение работы общественного транспорта. В частности, приостановится движение: экспресс-маршрутов № 103 и 104; пригородных маршрутов № 302, 303, 304, 306, 307, 313, 314, 319, 320, 321, 322, 326 (поселки Косшы, Тайтобе, Жибек Жолы, Талапкер, Коянды, Кызылсуат, Ы. Алтынсарина и Дачный поселок «Нұрлы»)», — говорится в сообщении в пятницу.

Ранее было приостановлено движение пригородных маршрутов № 300, 301, 305, 308, 309, 310, 311, 312, 315, 316, 317, 318, экспресс-маршрутов № 100, 101, 102, 105. Ограничения действуют до окончания карантина.