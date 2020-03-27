Нур-Султан. 27 марта. КазТАГ – Отделения банков на неделю приостановят работу в Нур-Султане и Алматы, сообщает Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка.

«О работе банков второго уровня в период с 30 марта по 5 апреля 2020 года. Работа расчетно-кассовых отделений банков второго уровня, расположенных в городах Алматы и Нур-Султан на указанный период будет приостановлена. Прием платежей и указаний на переводы денег от юридических и физических лиц будет осуществляться без ограничений через дистанционные каналы, в том числе интернет- и мобильный банкинг», — говорится в сообщении в пятницу.

Как уточняется, банкоматы и терминалы для снятия наличных денег, проведения безналичной оплаты, пополнения банковских счетов физическими лицами будут работать в обычном режиме.

«Деятельность РГП «Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан» по обработке платежей банков, Комитета Казначейства и других участников рынка будет осуществляться в штатном режиме», — резюмируется в сообщении.