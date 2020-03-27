Нацбанк: Под ставку до 8% банки прокредитуют МСП

Алматы. 27 марта. КазТАГ – Валентина Владимирская. Под ставку до 8% годовых на срок до 12 месяцев будут выдавать займы банки второго уровня (БВУ) субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), заявил Национальный банк.

«Условия выдачи займов или нового финансирования в рамках кредитных линий банками второго уровня субъектам МСП: ставка вознаграждения – до 8% годовых, срок — до 12 месяцев», — сообщается в программе льготного кредитования субъектов МСП, распространенной Нацбанком РК в пятницу.

Общий объем финансирования Нацбанком банков для поддержки субъектов МСП составит до Т600 млрд в соответствии с лимитами на банки. Национальный банк докапитализирует КФУ на эти Т600 млрд. КФУ разместит обусловленный вклад в банках на условиях: срок — до 12 мес., ставка вознаграждения — 5% годовых, начисляется с момента размещения средств вклада, деньги до момента использования размещаются на текущем счете банка, открытом в Нацбанке и должны быть использованы в течение трех мес. с момента размещения.

Для участия в программе, согласно документу, банк заключает с оператором программы — АО «Казахстанский фонд устойчивости» (КФУ) и агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) соглашение, которое содержит условия выдачи займов, соответствующие условиям программы, критерии ухудшения финансового состояния заемщика в связи с введением чрезвычайного положения(ЧП), порядок взаимодействия между КФУ, банком и АРРФР, обязательства и ответственность банка и порядок мониторинга со стороны банка, АРРФР и КФУ условий выполнения программы.

Также, средства с текущего счета банка путем перевода денег на вклад КФУ, размещенный в банке, используются траншами, при наличии списка одобренных проектов. Размер первого транша не превышает 30% от установленного лимита, новый транш выделяется только после полного освоения предыдущего и положительного заключения АРРФР, период освоения транша, с момента зачисления денег на счет банка до выдачи кредита заемщику, составляет не более пяти рабочих дней, средства от погашения кредитов, выданных субъектам МСП, возвращаются на текущий счет, и могут использоваться для выделения новых траншей, срок хранения денег на текущем счете – не более 12 мес. с момента его открытия.

К участию в программе допускаются банки, прошедшие независимую оценку качества активов (AQR) банковского сектора, имеющие в портфеле на 1 марта 2020 года, займы, выданные субъектам МСП и подписавшие соглашение о реализации программы льготного кредитования МСП, указывается в документе.

Денежные средства должны быть направлены банками на выдачу новых кредитов субъектам МСП с лимитом на одного заемщика-юрлица – субъекта МСП не более Т3млрд, на индивидуального предпринимателя (ИП) – не более Т50 млн. Кредит на пополнение оборотных средств перечисляется на банковский счет заемщика, и заемщик оплачивает товары, работы, услуги, налоги, зарплату безналично.

Денежные средства не должны направляться банками на покупку государственных и негосударственных ценных бумаг, нот Нацбанка, иностранной валюты, на размещение депозитов в других банках и другие цели.

Не подлежат финансированию субъекты МСП, имеющие просроченную ссудную задолженность свыше 90 календарных дней по состоянию на 16 марта, связанные с банками особыми отношениями, нерезиденты РК и участниками которых являются госпредприятия, национальные управляющие холдинги, нацхолдинги, нацкомпании и организации, 50% акций или долей участия которых прямо принадлежат государству, аффилированные с ними лица, а также субъекты МСП, форма собственности которых оформлена как частное учреждение, и некоммерческие организации.