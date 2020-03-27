Алматы. 27 марта. КазТАГ – Стоянка и проход транзитных поездов отменяются на станции Шымкент, сообщает пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы».

«В соответствии с решением Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и в связи с введением чрезвычайного положения на территории РК отменяются стоянка и проход всех транзитных поездов по станции Шымкент», — говорится в сообщении в пятницу.

Как уточняется, с 27 марта текущего года отменяются пригородные поезда №7512/7511 Туркестан-Шымкент и №6937/6938 Шымкент -Туркестан и курсирование пассажирских поездов с пункта формирования №23\24 Актобе-Шу и №86\85 Караганды-Сарыагаш.

«С 28 марта 2020 года приостанавливается курсирование пассажирского поезда №83\84 Караганды-Петропавловск и сокращается периодичность пассажирского поезда №55/56 Кокшетау-Кызылорда. Поезд №55/56 Кокшетау-Кызылорда будут ездить через день, а не ежедневно как раньше. Изменится и расписание пассажирского поезда №75/76 Кызылорда-Петропавловск. Он будет курсировать один раз в четыре дня, а не через день как раньше. Также сократится маршрут следования пассажирского поезда №117/118 Кызылорда-Караганда до станции Жезказган. При этом периодичность его отправления — через день», — отмечается в сообщении.

Отменяется продажа проездных билетов со станции Шымкент. По ранее купленным билетам возврат средств будет осуществляться в полном объеме.