Абонентов интернета пообещали не отключать за долги на период ЧП в Казахстане

Нур-Султан. 28 марта. КазТАГ – Абонентов интернета не будут отключать за долги на период чрезвычайного положения (ЧП) в Казахстане, сообщили министр информации и общественного развития Даурен Абаев.

«Отключение абонентов (АО «Казахтелеком») – физических лиц, имеющих задолженность за услуги фиксированной связи, доступа в интернет, цифрового телевидения, за услуги мобильной связи, предоставляемых в пакетах с фиксированной связи в настоящее время не производится. Данная мера будет действовать до отмены ЧП», — сказал Абаев на брифинге в субботу.

При этом, по его словам, операторы сотовой связи дополнительно предлагают бесплатный трафик на те или иные мессенджеры для связи с близкими при нулевом балансе.

«В настоящее время операторы связи перешли на усиленный режим работы, для бесперебойной работы сетей коммуникаций проводится круглосуточный мониторинг каналов связи. Также операторы связи приняли ряд организационных мер для усиления работы call-центра 1414 и перехода государственных служащих на дистанционный режим работы», — отметил министр.

По его словам, на период ЧП операторами связи обеспечено: предоставление пакета бесплатного интернета и услуг связи для медицинских работников, задействованных в период осложнения эпидемиологической ситуации; бесплатная рассылка SMS для информирования людей о необходимых действиях по профилактике и недопущению распространения вирусной инфекции; предоставление населению возможности бесплатного дозвона на номер 1406; специальные тарифные планы для малого и среднего бизнеса (МСБ) с льготным периодом оплаты для предприятий торговли и обслуживания, закрытых на карантин с целью дистанционного контроля доступа в помещение; заключение меморандума с министерством образования о предоставлении бесплатного трафика на основные образовательные ресурсы и нетарифицируемый доступ к образовательным ресурсам, сайтам вузов, электронным справочным базам данных, онлайн-дневнику, порталам электронного образования.

Также, по словам главы МИОР, момента введения ЧП на территории Казахстана услуги фиксированного доступа к сети интернет, предоставляемые АО «Казахтелеком» по коммерческим тарифным планам являются безлимитными и действуют на протяжении всего периода оказания услуг телекоммуникаций.

«На период введения карантина отменено отключение абонентов при дебеторской задолженности, пользователям услуг предоставлены сервисы без ограничений», — сказал Абаев.