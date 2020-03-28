Актау. 28 марта. КазТАГ – Актау закроют на карантин, передает lada.kz.

«Сотрудникам департамента полиции области поручено обеспечить полное оцепление карантинной зоны и пресекать возможность проникновения на территорию Актау пешим ходом», — сообщает в субботу пресс-служба центра общественных коммуникаций (ЦОК) Мангистауской области.

По данным портала, постановлением главного санитарного врача региона Ергали Сыдыманова в целях реализации ограничительных мер, вводимых в Мангистауской области с 30 марта, стражам порядка поручено: ­

— Организовать патрулирование по соблюдению введенных ограничений и не допускать нахождение граждан в общественных местах;

— Обеспечить полное оцепление карантинной зоны, пресекать возможность проникновения на территорию Актау пешим ходом;

— Ввести наказание за нарушение требований лицам, находящимся на карантине;

— Усилить меры по патрулированию общественных территорий, их освещению и оснащению видеонаблюдением;

— Мобилизовать весь личный состав полиции, перераспределив, при необходимости, силы других формирований;

— Разработать алгоритм по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью и отправление правосудия в условиях Чрезвычайного Положения;

— Взять на особый контроль работу по пресечению слухов и провокационной информации.

«Следует ограничить выход жителей из квартир (только по особой необходимости — магазины, аптеки, вынос мусора и на работу), ограничить визиты соседей, родственников, коллег и так далее. Ограничить нахождение граждан в общественных местах: в парках, скверах, на детских и спортивных площадках. Лимитировать вход в здания железнодорожного, авиа- и автовокзала встречающих и провожающих лиц», — говорится в сообщении центра общественных коммуникаций.

В пресс-службе ЦОК региона добавили, что также с 30 марта будет установлен противоэпидемический режим ограничения передвижения общественного транспорта — с 19.00 до 08.00.