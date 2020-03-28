Как прошел в Алматы первый день после усиления режима

Алматы. 28 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. С 28 марта жители Алматы и Нур-Султана не могут выходить на улицу без веских причин. Город опустел.

Так безлюдно на улицах Алматы бывает только на рассвете 1 января. С утра на улицах практически не видно людей. Редкие прохожие действительно спешили, кто на работу, кто в магазин, кто в аптеку. Сотрудники полиции выборочно останавливали граждан и выясняли, куда и зачем те направляются. Автобусы ходили практически пустые. Но это не показатель – все-таки выходной день. Действительно ли хватает общественного транспорта станет ясно в понедельник.

Парки, скверы и пешеходные улицы с сегодняшнего дня закрыты. Вернее, они объявлены закрытыми. На самом деле оцепление вокруг них не стоит, а алматинский Арбат и ул.Панфилова, в отличие от парка 28 гвардейцев-панфиловцев, не огораживают даже красно-белые ленточки. Но желающих погулять на свежем воздухе все равно не нашлось.

В расположенную на Арбате аптеку покупателей запускали по одному, чтобы не нарушать санитарных норм. Ожидавшие на улице граждане держались друг от друга на почтительном расстоянии и обсуждали, где достать маски (в аптеке, судя по объявлению, их не было).

Некоторое оживление было заметно на Зеленом базаре. Ажиотажа не было, но покупателей было довольно много. И не все из них прислушивались к предупреждению о том, что «вход без масок категорически запрещен». У входа на рынок активно торговали адраспаном – по словам продавцов, в народной медицине он издревле используется для профилактики коронавируса.

Другому рынку – знаменитой Алтын Орде – повезло меньше. Еще вчера владельцы мелких городских магазинчиков, тех самых, что в шаговой доступности, закупали там товар, а сегодня там уже стоит блокпост с БТРом, военными, полицией и медработником.

Не смотря на запрет собираться больше трех, у блокпоста скопилось более сотни человек, которые работали в городе до ужесточения ограничений, а теперь пытались выехать по месту жительства в область. По их словам, они стояли там с 9 часов утра – инвалиды, родители с маленькими детьми, пожилые и молодые. Им пообещали, что после проверки документов они смогут уехать на автобусе, но к половине четвертого дня никакого автобуса так и не появилось, а документы никто и начал проверять.

Несмотря на то, что деятельность практически всех предприятий и компаний в городе приостановлена, стройки в Алатауском районе не замерли – рабочие активно продолжали возводить какие-то здания и сооружения, даже не пытаясь делать вид, что просто вышли в магазин за продуктами. Но это единичные случаи и в целом не будет преувеличением сказать, что в Алматы закрыто все. Работают аптеки, пока еще работают мелкие продуктовые магазинчики. В крупные супермаркеты пускают по очереди: один вышел – один вошел. Делается это для того, чтобы избежать большого скопления людей в помещении.

Закрыто даже самое большое в городе кладбище «Батыс», больше известное как Бурундайское. Судя по объявлению на воротах, в связи с карантином проезд разрешен только похоронным процессиям. Однако, за соблюдением этого требования, похоже, никто не следит. Никого из сотрудников на входе не было, а на самом кладбище то тут, то там проводились работы по установке памятников и благоустройству могил. Кстати, на окраине кладбища уже стоят тесными рядами несколько десятков заранее вырытых пустых могил. Ни одна религия мира не приветствует такую активную подготовку к будущим погребениям (за исключением отдельных случаев в Древнем Египте). В ответ на просьбу пояснить ситуацию, появившийся у ворот и явно скучающий сотрудник кладбища, внезапно оживился, кинулся на видеооператора, попытался сломать ему камеру, от всей души пожелал никогда не видеть съемочную группу КазТАГ на кладбище и захлопнул ворота. Да мы и не против, спасибо, как говорится, на добром слове.

Больше всего в этой ситуации удивляет то, что люди стали добрее – мы видели, как персонал кофейни вынес горячий кофе дежурившим напротив полицейским, как кассиры в супермаркете пытались подбадривать раздраженных покупателей и те начинали улыбаться в ответ, как люди уступали друг другу очередь в аптеку. Жаль, что для этого нам понадобился карантин и дай бог, чтобы это отношение друг другу сохранилось хотя бы до окончания действия жестких ограничений.