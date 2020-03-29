Используемые для дезинфекции препараты безопасны для людей и животных – Абаев

Нур-Султан. 29 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Используемые для дезинфекции препараты безопасны для людей и животных, сообщил министр информации и общественного развития Даурен Абаев.

«Центр дезинфекции по городу Алматы использует, к примеру, современные препараты, они отнесены к 4 классу опасности, т.е. малоопасные. Они не могут нанести вред здоровью человека или животных. Все растворы готовятся согласно инструкциям, используются только разрешенные препараты», — сказал Абаев на брифинге в воскресенье.

При этом он отметил, что предупреждение не выходить на улицу в течение пяти часов после дезинфекции — «это обязательная мера предосторожности, которую также нужно выполнять по инструкции».