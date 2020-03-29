Более 50 казахстанцев вывезли из Литвы

Новости 97 0

Нур-Султан. 29 марта. КазТАГ — Более 50 казахстанцев вывезли из Литвы, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел (МИД) РК.

«С момента приостановления международного авиасообщения, начиная с середины марта, при поддержке посольства благополучно вернулись домой более 50 граждан Казахстана. В их числе и казахстанские студенты, обучающиеся в литовских вузах, стажеры программы «Болашак» и др. 28 марта при содействии посольства Казахстана в Литве 15 казахстанских студентов, обучающихся в городах Вильнюс, Каунас и Клайпеда благополучно вылетели в Минск и далее в Нур-Султан и Алматы, рейсом авиакомпании «Белавиа», который является одним из немногих, действующих маршрутов возвращения казахстанцев на Родину», — говорится в сообщении в воскресенье.

Похожие материалы:

  1. 76 казахстанцев вернулись из Украины
  2. 127 казахстанцев вернулись за 12 дней из стран Латинской Америки и Карибского бассейна
  3. Более 60 казахстанцев арестованы за нарушение режима ЧП
  4. Более 30 казахстанцев вернули домой из Саудовской Аравии
  5. Более 400 тыс. казахстанцев проигнорировали рекомендации МИД не выезжать за рубеж

Новости партнеров

Загрузка...