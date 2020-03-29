Нур-Султан. 29 марта. КазТАГ — Более 50 казахстанцев вывезли из Литвы, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел (МИД) РК.

«С момента приостановления международного авиасообщения, начиная с середины марта, при поддержке посольства благополучно вернулись домой более 50 граждан Казахстана. В их числе и казахстанские студенты, обучающиеся в литовских вузах, стажеры программы «Болашак» и др. 28 марта при содействии посольства Казахстана в Литве 15 казахстанских студентов, обучающихся в городах Вильнюс, Каунас и Клайпеда благополучно вылетели в Минск и далее в Нур-Султан и Алматы, рейсом авиакомпании «Белавиа», который является одним из немногих, действующих маршрутов возвращения казахстанцев на Родину», — говорится в сообщении в воскресенье.