Для назначения соцвыплаты достаточно одного соцотчисления за последние 12 месяцев – Абаев

Нур-Султан. 29 марта. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Для назначения социальной выплаты достаточно одного соцотчисления за последние 12 месяцев, сообщил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев.

«Сокращен срок участия в системе соцстрахования, необходимый для назначения выплаты. Ранее для назначения выплаты требовалось делать социальные отчисления не менее трех месяцев из последних 12 месяцев. Теперь для назначения соцвыплаты достаточно, если за работника делали социальные отчисления хотя бы один раз за последние 12 месяцев», — сказал Абаев на брифинге в воскресенье.

Он отметил, что гражданам, претендующим на назначение соцвыплаты из Государственного фонда социального страхования, не надо доказывать наличие социальных отчислений или пенсионных взносов.

«Это автоматически проверит НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», — уточнил глава МИОР.

Также он сообщил о сокращении срока рассмотрения заявок.

«Сокращен срок рассмотрения заявок и назначения соцвыплаты с семи до трех рабочих дней», — уточнил Абаев.