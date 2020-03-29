Нур-Султан. 29 марта. КазТАГ — Штормовое предупреждение объявлено на понедельник в двух областях Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«30 марта в Мангистауской области местами ожидается ветер восточный, юго-восточный 15-20 метров в секунду», — говорится в сообщении в воскресенье.

Синоптики оценивают вероятность шторма в 90-95 %.

«30 марта в Кызылординской области ожидается местами пыльная буря, ветер восточный местами 15-20, местами 23 метра в секунду. Вероятность шторма 95-100 %», — следует из сообщения.