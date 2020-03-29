Предоставление документов о потере дохода в связи с ЧП отменили в Казахстане

Нур-Султан. 29 марта. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Предоставление документов о потере дохода в связи с чрезвычайным положением (ЧП) отменили в Казахстане, сообщил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев.

«Отменена необходимость предоставления документов, подтверждающих факт потери дохода в связи с ЧП. (…) По новым правилам требования предоставления документов, подтверждающих факт потери дохода в связи с ЧП, отменены. Для назначения соцвыплаты: работодатели подают заявление с приложением только списка работников; ИП, ЧП, ГПХ, плательщики ЕСП подают только заявление, с указанием личных данных. Также работник может и сам подать заявление, не дожидаясь, когда это сделает его работодатель», — сказал Абаев на брифинге в воскресенье.

При этом, как отметил министр, все заявители берут на себя ответственность за достоверность факта потери доходов в связи с введением режима ЧП.

«Заявление подается в электронном формате через сервис «Электронное обращение» на веб-портале «Электронного правительства»», — уточнил глава МИОР.

Он напомнил, что ране заявление на соцвыплаты могли подать работодатели за своих работников, ИП, ЧП и плательщики ЕСП – за себя.

«При этом работодатели должны были предоставить документы, подтверждающие потерю дохода их работниками в связи с ограничением деятельности в период ЧП, список работников и выписку из приказа о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы работникам», — добавил Абаев.