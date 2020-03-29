Нур-Султан. 29 марта. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане в период режима ЧП до 8% снижена ставка НДС при реализации и импорте социально значимых товаров в числе очередных мер по вопросам налоговой политики, заявляет комитет государственных доходов (КГД) министерства финансов (МФ).

«Снижена ставка НДС до 8% при реализации и импорте товаров, включенных в перечень социально значимых продовольственных товаров», — сообщается в перечне принятых очередных мер по вопросам налоговой политики в реализацию указа президента РК от 16 марта 2020 года № 287 «О дальнейших мерах по стабилизации экономики», размещенном на официальном сайте КГА МФ в воскресенье.

Согласно документу, освобождены до 31 декабря 2020 года от уплаты акцизов производители подакцизных товаров на территории РК по бензину (за исключением авиационного), дизельному топливу, реализуемым на экспорт.

Также сфера туризма, общественного питания и гостиничных услуг в 2020 году применяют коэффициент «0» к ставкам налога на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) по объектам налогообложения, используемым в предпринимательской деятельности.

До 1 июня 2020 года микро-, малый или средний бизнес пользуется отсрочкой срока уплаты по всем налогам и другим обязательным платежам в бюджет, а также социальным платежам, указывается в информации.

Также, приостановлены меры принудительного взыскания налоговой и таможенной задолженности, а также задолженности по социальным платежам, за исключением налогоплательщиков с высокой степенью риска, продлены сроки исполнения уведомления об устранении нарушений, выявленных налоговыми органами по результатам камерального контроля, за исключением ликвидируемых юрлиц и случаев выявления нарушений по результатам камерального контроля ИП или лиц, занимающихся частной практикой, и налогоплательщиков с высокой степенью риска. Приостановлено, согласно документу, течение сроков проведения проверок, осуществляемых органами госдоходов, на период ЧП. При этом срок приостановления не включается в срок проверки.