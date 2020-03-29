Власти Актау: Это не карантин, а ограничения

Актау. 29 марта. КазТАГ – Власти Актау заявили, что в городе не введен карантин, принятые меры являются ограничениями, передает lada.kz.

«Карантин на сегодняшний день введен лишь в двух городах страны — Нур-Султан и Алматы. В Актау карантина нет», — сказала руководитель управления контроля и качества товаров и услуг города Асима Жарылгасова на брифинге в воскресенье.

Она уточнила, что принятое главным санитарным врачом области постановление не подразумевает собой введение в регионе карантинного режима.

«Запрет на передвижение указанных в постановлении маршрутов вводится только для общественного транспорта и мини-автобусов», — уточнила Жарылгасова.

По информации портала, в Актау закрыли «Скальную тропу», убрали скамейки на набережной и ограничили доступ в парк «Акбота». Также в нескольких местах города появились бетонные блоки.

Ранее сообщалось, что с 30 марта в Актау вводится карантин.