773 тыс. масок выпущено за прошлые сутки в Казахстане

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Нур-Султан. 29 марта. КазТАГ – Тулкин Ташимов. 773 тыс. масок выпущено за прошлые сутки в Казахстане, сообщил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев.

«За прошлые сутки было выпущено 773 тыс. масок, около 70% этого объема выпускается швейными предприятиями, еще 30% — фармацевтическими. Без искусственных спекулятивных действий дефицита масок быть не должно. Все производственные возможности есть, в том числе созданные в рамках программы индустриального развития», — сказал Абаев на брифинге в воскресенье.

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