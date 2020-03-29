Нур-Султан. 29 марта. КазТАГ – Тулкин Ташимов. 773 тыс. масок выпущено за прошлые сутки в Казахстане, сообщил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев.

«За прошлые сутки было выпущено 773 тыс. масок, около 70% этого объема выпускается швейными предприятиями, еще 30% — фармацевтическими. Без искусственных спекулятивных действий дефицита масок быть не должно. Все производственные возможности есть, в том числе созданные в рамках программы индустриального развития», — сказал Абаев на брифинге в воскресенье.