Нур-Султан. 30 марта. КазТАГ – Дожди ожидаются в ближайшие трое суток в Казахстане, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты 31 марта будут определять погоду западных регионов Казахстана и по мере смещения в восточном направлении и остальной территории республики, южная же половина страны в течение всего периода будет находиться под влиянием Южного циклона. В связи с чем ожидаются дожди, на юге и юго-востоке республики сильные дожди с грозами, на северо-западе Казахстана в ночные часы осадки», — говорится в распространенном в понедельник прогнозе погоды на период с 31 марта по 2 апреля.

Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.