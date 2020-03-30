«Уже видно, что Токаев пришел надолго. Президент ведет себя именно так, как должен вести себя президент». «Первая женщинa-aким: королеву будет делать свита». «Мало закрыть три крупных города. Надо всю страну останавливать». «Казахи не работают, они просто живут»

Сетевой Казахстан 30 марта 2020г.

OFSTRATEGY . KZ . «Президент Токаев на пороге нового общественного договора» — Прошел календарный год с того момента, как К.ТОКАЕВА стал главой Казахстана. Этот год, начиная с 19 марта 2019 года, для страны и для него лично выдался крайне сложным и тревожным, наполненным чередой трагических событий, словно проверяя на прочность и выдержку. По итогам опроса, рейтинг одобрения населением деятельности Президента К.Токаева высокий (74%) и сопоставим с рейтингом Елбасы Н.НАЗАРБАЕВА, который сформировался за последние 5 лет.

365 INFO . KZ . «Коронавирус превратил попытки беглых олигархов расшатать страну в пустышку» — Режим чрезвычайного положения, введенный в Казахстане с 16 марта из-за выявленных случаев коронавируса, отразился особой нервозностью как в реальной жизни казахстанцев, так и в виртуальной. Практически прекращено вещание в соцсетях злорадствующих опальных эмигрантов, которых страна долгие годы пытается экстрадировать на родину. Позиционирующие себя спасителями народа, в самый сложный кризис они внезапно прикрыли активность. Политолог и биограф Данияр АШИМБАЕВ полагает, что сейчас для них было бы самоубийством продолжать призывы к восстанию — Уже видно, что Токаев пришел надолго. Он не отсиживается в кабинете, а принимает достаточно оперативные решения. Даже если изначально у него и был статус временного президента, сейчас он отошел в сторону. Президент ведет себя именно так, как должен вести себя президент.

FORBES . KZ . «Алмас Чукин: Мало закрыть три крупных города. Надо всю страну останавливать» — Пока в мире, за исключением Китая, Кореи и Японии, идёт фаза быстрого роста числа инфицированных, так что больше надо говорить об ужесточении правил, нежели об их отмене, считает экономист Алмас ЧУКИН… Президент Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины, профессор Вячеслав ЛОКШИН считает, что «мы ещё вначале эпидемии»… Степень жесткости карантина зависит от степени контроля над распространением инфекции: когда этот контроль теряется, тогда карантин ужесточают, отметил политолог Досым САТПАЕВ.

CAMONITOR . KZ . «Если карантин и экономический кризис в Казахстане надолго затянутся…» — Почти не осталось сомнений в том, что человечество входит в мощнейший экономический кризис, который отягощен опаснейшей пандемией коронавируса. И, пожалуй, главные вопросы, стоящие сегодня на международной повестке дня, сводятся к следующему. Как дальше будет развиваться ситуация в мировой и отечественной экономиках? С чем придется столкнуться простым гражданам? И как в итоге изменится наша жизнь? Порассуждать над ними мы пригласили экономического обозревателя Дениса КРИВОШЕЕВА — Если карантин затягивается, то возникает эффект торможения и замедления времени, и человек утрачивает способность адекватно предсказывать последствия своих действий. Сначала незаметно, потом может делать что-то и похуже. Все это я говорю к тому, что если наше государство не хочет помогать своим гражданам деньгами, то пусть начнет решать их психологические проблемы.

«Килибаев: «Казахи не работают, они просто живут. Кочуют по жизни»» — Журнал «Хан-Тенгри» предлагает вниманию своих читателей интервью с Бахытом КИЛИБАЕВЫМ – режиссёром фильма «Гонгофер», сценаристом культового фильма «Игла», культового сериала «Громовы», продюсера культовых видеоклипов группы «Ноль» — Поначалу я думал, что я русский, потому что это единственный язык, который я знаю, и мне близка русская культура. Но в какой-то момент понял, что у меня внутри идет постоянный диалог. Там двое. Я пригляделся, там по-русски говорят стопроцентный казах и стопроцентный еврей. Еврей спрашивает: «Ты кто?» — Другой отвечает: «Я казах».

EXPRESS — K . KZ . «Пике возможностей» — Фактическое введение карантина в России, меры США по поддержке экономики, тенденции нефтяного рынка в мире и в Казахстане – об этих и других актуальных темах корреспондент «ЭК» поговорил с главным научным сотрудником Казахстанского института стратегических исследований при президенте Вячеславом ДОДОНОВЫМ — В экономической части выступления Владимира Путина были озвучены понятные и логичные шаги. У нас они примерно такие же. На казахстанскую экономику это никакого эффекта не окажет. Все эффекты уже произведены – взаимно прервано транспортное сообщение, поставки ряда важных продуктов запрещены… Когда жареный петух клюнул, все начинают думать только о себе, интеграция отходит на третий план. И это не только на постсоветском пространстве. В Европе то же самое. Где Европейская комиссия и что она вообще делает? Не видно, не слышно. Поэтому выступление Путина никак не затрагивает интеграционную тематику.

IA — CENTR . RU . «Первая женщинa-aким: королеву будет делать свита» — На днях в Казахстане случилось знаменательное событие: впервые регион возглавила женщина – акимом Кызылординской области стала экс-депутат Мажилиса РК Гульшара АБДЫКАЛИКОВА. Мы побеседовали с политологом Уразгали СЕЛЬТЕЕВЫМ о том, что ждет женщину-акима на этой должности, и удастся ли ей справится с патриархальным настроем местных жителей — Однозначно – это историческое событие и прогресс в государственной кадровой политике. За эти дни я видел в соцсетях много оголтелых комментариев, наполненных «мужским снобизмом» и патриархальными пережитками. От этого пора отходить.

«От идеи к интеграции: как Н.Назарбаев положил начало ЕАЭС» — 26 лет назад, 29 марта 1994 года, Первый Президент Казахстана Н.А. НАЗАРБАЕВ впервые озвучил идею создания Евразийского союза в ходе встречи с профессорско-преподавательским составом МГУ им. М. В. Ломоносова. «Я бы его назвал Евразийский – не Евроазиатский! – союз», – подчеркнул Нурсултан Назарбаев, добавив, что «никакой «старый Союз» этим самым не воссоздается. Никакая империя не наступает».

STANRADAR . COM . «Что скрывает американская биолаборатория в Казахстане?» — Все началось со скандальных обвинений американских биологов в разработке коронавируса в Центральной референс-лаборатории (ЦРЛ) Казахстана в Алматы, построенной и работающей при поддержке Департамента обороны США. Мы скептически отнеслись к «сенсационным расследованиям» и обратились за разъяснениями в ЦРЛ и посольство США в Нур-Султане. Однако оба учреждения отказались от официальных комментариев, а в американском посольстве и вовсе неофициально «советовали» не освещать эту тему, пригрозив некими «последствиями». После подобной реакции мы не могли не провести собственное расследование: что пытаются скрыть американцы в Казахстане? Мы благодарим всех неравнодушных журналистов и экспертов, принявших в нем участие, не испугавшись угроз американских представителей.

TIME . KZ . «Береженного бог бережет» — Караганду и ее города-спутники с понедельника закроют на карантин. Ограничения продлятся до «особого распоряжения». Руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Карагандинской области Канат АСКАРОВ вместе с региональным оперативным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией, решили закрыть шахтерскую столицу и расположенные поблизости города Абай, Сарань, Шахтинск и Темиртау на карантин. Судя по всему, строгие ограничения закончатся лишь тогда, когда пандемия пойдет на спад.

«Учат — в школе!» — Родители столичных школьников просят продлить нынешний учебный год. В чатах такие просьбы звучат все чаще и настойчивее. Эксперты в сфере образования их поддерживают. Кстати, такой вариант развития событий рассматривают в соседних странах.

«Зона отчуждения» — Около трех тысяч жителей частных домов, расположенных на границе Алматы и Карасайского района Алматинской области, в условиях режима ЧП и карантина оказались отрезанными от продовольствия, аптек, больниц и банкоматов.

KURSIV . KZ . «Сколько потеряет казахстанский бюджет из-за падения цен на нефть» — Снижение стоимости нефти на мировом рынке негативно отразится на доходах Казахстана. Только в январе сборы от продажи нефти и газа уменьшились на $900 млн. При ценах ниже $25 за баррель сборы по экспортным таможенным пошлинам перестанут поступать совсем.

«Все банки Казахстана за считаные дни реорганизовали свою работу» — Банки заявили о том, что поддержат своих заемщиков, платежеспособность которых пострадала из-за введения режима ЧП. Как будет администрироваться эта поддержка, кредитные организации не объясняют. По словам одного из финансистов, решения о предоставлении льгот будут приниматься индивидуально.

KAZVEDOMOSTI . KZ . Петр СВОИК – «Агропром на берегу валютной реки» — Не оставляя тему, почему все же провалился «мясной прорыв» предыдущего руководства Минсельхоза РК и как наладить достаточное финансирование сельского хозяйства, сделаем необходимое отвлечение на общее ЧП в Казахстане. Формально – ввиду коронавируса, фактически же – как вообще поворотный пункт на путях развития глобальной и нашей собственной экономики. И далеко не только экономики. Для нашей аграрной темы это важно тем, что мир уже понял, а в рамках перехода мирового кризиса из вирусного в финансовый формат уяснит еще более, как важно иметь не на другом конце «Одного пути — Одного пояса», а именно под рукой производство хотя бы самого жизнеобеспечивающего.

PLATON . ASIA . Мирас НУРМУХАНБЕТОВ – «Есть ли жизнь после карантина? Часть третья. Общество» — Итак, серьезным испытаниям подлежат самые маленькие «ячейки общества» – семьи. Так, по некоторым данным, в том же Ухане после снятия карантина резко увеличилось число разводов. Стоит озаботиться еще одним важным моментом – состоянием подрастающего поколения. Уверены, что именно на него сейчас нужно делать ставку. У детей и юношества в эти непростые дни может пройти глобальная ломка мировоззрения, начиная от введения дистанционного обучения и увеличением нахождения у телевизора и заканчивая отсутствием продолжительных прогулок на свежем воздухе и прямого общения с друзьями. Это еще без учета возможных семейных ссор и недопонимания.

CARAVAN . KZ . «Армия разделилась на два фронта» — В Министерстве обороны прошло экстренное совещание с участием командиров всех рангов и степеней всеармейского масштаба. Прежде всего, Министр обороны генерал-майор Нурлан ЕРМЕКБАЕВ напомнил всем кто носит погоны, что в условиях введенного в стране ЧП военнослужащие не просто представители Вооруженных Сил, а прежде всего помощники простых граждан. Главная задача военных теперь значительно расширилась. К привычному фронту по защите Отечества от внешних врагов добавился еще один важный фронт – стоять на страже сохранения жизни и здоровья народа! А еще вселять уверенность в своих граждан, что наши военные не просто красивые и здоровенные, а еще профессиональные защитники в самом широком смысле этого слова. И не паникеры!

LITER . KZ . «Судоисполнители блокируют личные счета казахстанцев во время ЧП» — Судебные исполнители накладывают аресты на счета казахстанцев во время чрезвычайного положения в стране, блокируя счета с последними финансовыми активами. При этом Президент уже издал распоряжение об отсрочке платежей на время ЧП и призывает людей проявить гражданскую солидарность. В материале история, где безработную алматинку судоисполнители обязали через суд оплатить кредит, который она не в состоянии закрыть во время карантина.

AZATTYQ . ORG . «Толстосумы «не стесняются». Борьба с коронавирусом по-казахстански» — В международной прессе рассказывают, как богатые казахстанцы по призыву экс-президента Нурсултана НАЗАРБАЕВА жертвуют средства в фонд по борьбе с коронавирусом, заявляя во всеуслышание о переданных суммах. Западные СМИ пишут также, что решение Казахстана приостановить экспорт муки может сказаться на других странах. Медиа прогнозируют скорое подписание окончательного соглашения между Казахстаном и Узбекистаном по границе.

MK — KZ . KZ . «Интересные перспективы волонтерства Казахстана и его соседей по ЕАЭС» — Этот год по инициативе Президента ТОКАЕВА объявлен в Казахстане Годом волонтера. Глава государства подчеркнул необходимость развивать волонтерство не только на национальном уровне, но и в каждом городе и селе. Согласно статистике волонтерское движение сейчас в Казахстане развивается очень стремительно. Если в 2017 году активно действовало около 100 добровольческих организаций, то сегодня свыше 200 объединений осуществляют свою волонтерскую деятельность.

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