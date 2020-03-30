Нур-Султан. 30 марта. КазТАГ — Число зараженных коронавирусом в Казахстане достигло 293, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения (МЗ) РК.

«Зарегистрировано еще девять случаев заражения коронавирусной инфекцией в Алматы – три случая, в Западно-Казахстанской области – три случая и в Акмолинский области – три случая. На сегодняшний день в стране подтверждены 293 случаев регистрации коронавируса», — говорится в сообщении об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 11.10 30 марта в Казахстане.