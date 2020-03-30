Уменьшить этажность городов Казахстана после пандемии COVID-19 предлагает эксперт

Алматы. 30 марта. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Уменьшить этажность городов Казахстана после пандемии коронавируса предлагает финансовый консультант Расул Рысмамбетов.

«Вне зависимости от смертности нынешней пандемии коронавируса мы должны сделать выводы во всех отраслях и что-то изменить. И одна из самых важных сфер – это городская архитектура и вообще планирование населенных пунктов, их связанность и логистические каналы. Мне кажется, что надо уменьшать этажность наших городов», — написал Рысмамбетов на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что отдает себе отчет в том, что девелоперы хотят сэкономить.

«Понимаю, что хочется протянуть коммуникации покороче, сэкономить на этом и ба-бах — сделать 9-12-16-30 этажное здание. Можно в эти муравейники забить толпу людей: дешевле обслуживать такие здания, даже перекрывать их будет легче. В подъезде дверь заблокировал и готово: карантины можно устраивать хоть каждый месяц – давать отдохнуть природе от людей», — заметил финконсультант.

Рысмамбетов привел в пример Шымкент.

«А мне бы хотелось убрать скученность городов – чтобы мы все жили в милых 3-5 этажных домах, но расселялись пошире, чем бедные 700 кв. км Алматы. Вот Шымкент нормально так разнесся – 1,2 тыс. кв. км», — отметил он.

Кроме того, эксперт сравнивает скученность населения в Алматы и американском Нью-Йорке.

«Площадь земли в Нью-Йорке – 783 кв. км с оценочным населением в черте города 8,4 млн. А плотность населения – 10,2 тыс. человек на 1 кв. км. В Алматы этот показатель – 2,5 тыс. человек на 1 кв. км, мы уже задыхаемся, и не решили, как там с водой, мусором и рабочими местами», — констатирует эксперт.

Он предлагает переселяться севернее и законодательно закрепить генпланы городов.

«Тут конечно надо решать вопросы отопления, подачи воды. Думаю, на юге рано или поздно грядет нехватка водных ресурсов, поэтому есть смысл переселяться чуть севернее, пусть и будет прохладнее. Почему я про города? Да все из-за карантина, что такая более или менее понятная (но все же смертоносная) болезнь нас заблокировала по домам, значит, мы не сильно обогнали своих предков, которые во время эпидемии Черной смерти умудрялись штурмовать города (ту же Феодосию — Каффу) и вообще вели очень полноценный образ жизни. Надо искать новую модель города, а генпланы закреплять чуть ли не в конституции, чтобы каждый новый аким не менял ничего из каприза», — предложил Рысмамбетов.