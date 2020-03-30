Консульский отдел посольства РК в Москве приостановил прием граждан

Алматы. 30 марта. КазТАГ — Консульский отдел посольства Республики Казахстан в Москве приостановил прием граждан, сообщает пресс-служба посольства РК в РФ.

«В связи с возрастающей угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и обеспечением безопасности для здоровья всех посетителей, с 30 марта 2020 года консульский отдел посольства Республики Казахстан в Москве временно приостанавливает прием граждан по всем консульским и государственным услугам, кроме приема заявлений от граждан РК, носящих экстренный и неотложный характер. (…) Граждане, имеющие онлайн-запись на дни начиная с 30 марта, будут приняты в приоритетном порядке в другие дни, после возобновления приема», — говорится в сообщении в понедельник.

По экстренным вопросам рекомендуем обращаться:

— в телеграм-боте консульского отдела https://t.me/Consularkz_bot;

— на электронный адрес consul@kazembassy.ru.

— телефоны «горячей линии» по ситуации с коронавирусом:

+7 925 897 71 14 (Москва);

+7 921 188 90 60 (Санкт-Петербург);

+7 905 020 30 42 (Казань);

+7 968 100 73 03, +7 968 100 73 06 (Омск);

+7 927 562 00 42, +7 927 562 00 45 (Астрахань)

Телефоны горячей линии для казахстанских студентов российских вузов:

+7 925 666 43 90;

+7 985 513 24 77;

+7 977 287 85 46;

+7 906 764 74 06.