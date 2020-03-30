Нур-Султан. 30 марта. КазТАГ – Представлен алгоритм ограничения работы предприятий Нур-Султана с 30 марта по 6 апреля, сообщает пресс-служба акима города.

«В столице Казахстана с 00.00 30 марта до 00.00 6 апреля 2020 года приостанавливается деятельность предприятий города, кроме пищевых, медицинских, торгово-логистических центров, торговых объектов, реализующих продукты питания, дистрибьюторы продтоваров, предприятий жизнеобеспечения города (коммунальные службы, связь)», — говорится в сообщении.

Предприятия, деятельность которых не ограничена, должны обеспечить: 1. проводить дезинфекцию каждый час и усилить санитарные меры (на входе установить санитайзеры для сотрудников, обеспечить расстояние не менее 2 м между рабочими местами); 2. привлечь оптимально наименьшее количество сотрудников к работе; 3. централизованную доставку – развозку сотрудников предприятия с соблюдением санитарных мер.

«Все организации и предприятия из отраслей, не включенные в список разрешенных видов деятельности, должны временно приостановить обычный режим работы, они могут продолжать свою деятельность дистанционно, в том числе в режиме онлайн», — уточнили в горакимате.

Перечень разрешенных видов деятельности:

1) система здравоохранения, включая: больницы; аптеки; лабораторные услуги; ветеринарные и животноводческие службы скорой помощи; стоматология для экстренных стоматологических услуг; дистрибуция медицинских товаров;

2) городская инфраструктура и коммунальные службы, включая: электроэнергетические компании; водоснабжение/теплоснабжение; противопожарная и аварийно-спасательные службы; услуги в сфере управления жилищным фондом (электрики, сантехники, уборка дворов и помещений, аварийная служба, в том числе по обслуживанию лифтов); уборка улиц и помещений; сбор, обработка и утилизация мусора и отходов; дезинфекция; организации, обеспечивающие функционирование технических средств регулирования дорожного движения; телекоммуникации и связи, СМИ; услуги специализированных транспортных средств и службы такси; почтовые, курьерские услуги; контакт-центры филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Нур-Султан, ГКП на ПХВ «Городской центр мониторинга и оперативного реагирования» акимата города Нур-Султан»;

3) деятельность строительных компаний, где на строительных площадках имеются общежития для рабочих с возможностью обеспечения режима работы без выхода за пределы строительной площадки;

4) торговые сети, супермаркеты, продуктовые магазины и продовольственные рынки, реализующие продовольствие и товары первой необходимости (крупные и средние торговые объекты продолжат работать в штатном режиме при обеспечении централизованной развозки сотрудников и усилением санитарных норм, за исключением продуктовых магазинов, расположенных в многоквартирных домах, которым установить график работы с 10.00 до 20.00);

5) обрабатывающая промышленность (предприятия пищевой промышленности, включая производство напитков, упаковку для пищевых продуктов; химическая и медицинская промышленность (химреагенты, лекарства, медицинское оборудование/инструменты);

6) охранные организации и собственные службы охраны предприятий;

7) автозаправочные и автогазозаправочные станции;

8) Другие важные услуги, в том числе: сервисы доставки продуктов питания, лекарств и медицинских изделий, а также товаров первой необходимости (определить время работы и разрешить передвижение по городу для развозчиков с 9.00 до 20.00); гостиницы и хостелы с обеспечением режима работы без выхода с территории объекта; торгово-логистические центры, склады, дистрибуция продуктов питания, лекарственных препаратов и медицинских изделий в штатном режиме при обеспечении централизованной развозки сотрудников и усилением санитарных норм; банковские услуги (закрыть на время карантина все филиалы и отделения банков второго уровня кроме головных офисов, ограничив время работы с 10.00 до 16.00, разрешить передвижение по городу для инкассаторов).

9) Государственные органы, их подведомственные организации, НПП РК «Атамекен», обеспечивающие бесперебойное функционирование государственного управления по решению первых руководителей. При передвижении людей или транспорта с людьми по городу необходимо при себе иметь документ, подтверждающий принадлежность к разрешенным организациям – наличие справки от работодателя с печатью, для транспорта путевого листа с указанием пункта назначения (адресов доставки). Перемещение людей и транспорта без указанных документов не допускается.