На три категории поделили задействованных в борьбе с коронавирусом врачей РК для финпомощи

Нур-Султан. 30 марта. КазТАГ — В Казахстане на три категории поделили задействованных в борьбе с коронавирусом врачей для оказания финансовой помощи, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

«Госкомиссия (по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте РК – КазТАГ) в рамках исполнения поручения президента РК К. Токаева утвердила решение об установлении ежемесячной фиксированной надбавки к заработной плате медицинским работникам, задействованным в противоэпидемических мероприятиях», — говорится в сообщении в понедельник.

Как сообщается, выплаты будут производиться в течение трех месяцев по трем группам риска заражения коронавирусом:

«Очень высокого риска» – врачи, средние и младшие медработники инфекционных стационаров, включая отделения реанимации. Надбавка составит 20 минимальных заработных плат (МРЗП, Т850 тыс.);

«Высокого риска»

– врачи, средние и младшие медработники провизорных стационаров и скорой помощи. Надбавка составит 10 МРЗП (Т425 тыс.);

«Среднего риска»

– врачи, средние и младшие медработники карантинных стационаров, санитарные врачи (госслужащие), водители скорой помощи и др. Надбавка составит 5 МРЗП (Т212,5 тыс.)