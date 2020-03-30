Спецобработку проводят военнослужащие в девяти городах Казахстана

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Нур-Султан. 30 марта. КазТАГ — Специальную обработку проводят военнослужащие подразделения биологической защиты в девяти городах Казахстана, сообщает пресс-служба министерства обороны (МО) РК.

«С первых дней чрезвычайного положения военнослужащие подразделений биологической защиты Вооруженных сил проводят специальную обработку территорий и объектов в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актау, Актобе, Атырау, Караганды, Кызылорда и Тараз», — говорится в сообщении в понедельник.

В ведомстве отметили, что «привлечение к работам по гражданской защите военнослужащих, основным предназначением которых является защита бойцов от оружия массового поражения на поле боя, продиктована необходимостью».

«В соответствии с поручением президента РК – Верховного главнокомандующего Вооруженными силами увеличено количество объектов и привлекаемых подразделений биологической защиты», — резюмируется в сообщении.

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