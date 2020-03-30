Ограничения введут с 31 марта из-за коронавируса на территории Жамбылской области

Тараз. 30 марта. КазТАГ – Ограничительные меры введут с 31 марта из-за коронавируса на территории Жамбылской области, сообщает ИТ-штаб по борьбе с COVID-19 в Казахстане.

С 31 марта в Жамбылской области вводятся следующие ограничительные меры:

— Вводится запрет на въезд и выезд всех видов транспорта и граждан на (из) территорию Жамбылской области и города Тараз, за исключением транзитного автотранспорта, а также транспорта с продовольственными товарами

— Приостанавливается деятельность крупных торговых центров

— Розничные продовольственные рынки будут работать с 10.00 часов до 17.00 часов с обязательным соблюдением санитарно-дезинфекционного режима

— Оптовые продовольственные склады и рынки, супермаркеты, продуктовые торговые точки, магазины у дома и аптеки продолжают работу в обычном режиме

— Объекты общественного питания перейдут на доставку

— Жителям Жамбылской области настоятельно рекомендуется ограничить выход из жилья без крайней необходимости

— Передвижение людей необходимо ограничить группами не более трех человек, за исключением членов семьи.