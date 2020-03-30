Не имеющих справок с работы будут доставлять в полицию, и наказывать в Алматы

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Алматы. 30 марта. КазТАГ – Махамбет Абжан. Не имеющих справок с работы будут доставлять в управления полицию, и привлекать к административной ответственности, сообщил начальник департамента полиции города Алматы полковник полиции Канат Таймерденов.

«В случае игнорирования вышеуказанных требований (режима карантина – КазТАГ) к нарушителям будут применяться меры административного воздействия согласно статьям 443 и 467 КоАП РК. Будет осуществляться проверка граждан, находящихся на улице, автотранспортных средств на предмет наличия справки с места работы. В случае отсутствия указанных разрешений нарушители будут доставляться в управления полиции и привлекаться к административной ответственности», — сообщил Таймерденов в понедельник на онлайн-брифинге.

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