Около 20 погранпунктов пропуска грузов продолжат работу в обычном режиме в Казахстане

Нур-Султан. 30 марта. КазТАГ – Махамбет Абжан. Определены пограничные пункты пропуска грузов, которые продолжат работу в обычном режиме, сообщила пресс-служба министерства финансов РК.

«Совместным решением министерства финансов РК, пограничной службы КНБ РК и министерства здравоохранения РК определены пограничные пункты пропуска грузов, которые продолжат свою работу в обычном режиме. Действие остальных пунктов на время чрезвычайного положения приостановлено с 16 марта 2020 года», — сообщили в минфине в понедельник.

Таким образом, на границе с КНР остаются открытыми международные пограничные пункты пропуска «Нурлы жол» и «Достык» (автомобильный).

«На границе с Республикой Узбекистан (остаются открытыми – КазТАГ): пункты «Казыгурт», «Капланбек», «Б.Конысбаева», «Атамекен», «Тажен». На границе с Туркменией: пункт «Темир баба». На границе с Российской Федерацией: «Кайрак» «Жана жол», «Каракога», «Шарбакты», «Урлитобе», «Косак», «Ауыл», «Убе», «Жайсан», «Алимбет», «Сырым», «Курмангазы», «Таскала», «Жанибек», — перечислили в ведомстве перечень открытых пограничных пунктов.

В министерстве финансов отметили, что на всех международных пограничных пунктах пропуска усилен санитарно-карантинный контроль: прикомандированы работники санитарно-эпидемиологической службы, пункты пропуска оснащены тепловизорами и пирометрами, оснащены изоляционные комнаты для первичного осмотра и временной госпитализации на случай выявления заболевших.