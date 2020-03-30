МФО, ломбарды и онлайн-кредиторов проверят в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте

Алматы. 30 марта. КазТАГ — Микрофинансовые организации, ломбарды и онлайн-кредиторов проверят в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, сообщает пресс-служба агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

«Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка начинает проверку микрофинансовых организаций, ломбардов и онлайн-кредиторов. Проверка МФО, ломбардов и онлайн-кредиторов проводится финрегулятором в реализацию поручений президента РК Токаева, данных 26 февраля 2020 года на предмет соответствия требованиям законодательства, выявления признаков финансовой пирамиды и незаконной банковской деятельности, а также поручения от 23 марта 2020 года о проведении масштабной проверки деятельности небанковских организаций, предоставляющих потребительские кредиты населению», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

В агентстве уточнили, что проверки будут проходить с марта по июнь в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, где сконцентрировано наибольшее количество МФО.

«В марте были решены организационные вопросы и сформированы 39 проверяющих групп с участием работников агентства, министерства внутренних дел РК, комитета государственных доходов министерства финансов РК», — проинформировали в АРРФР.

Как уточняется, проверкой будут охвачены 1,1 тыс. ломбардов (что составляет более 50% от общего количества по республике), в том числе в апреле – 424, в мае – 323, в июне – 353. Также будут проверены порядка 50 субъектов онлайн-кредитования и около 200 субъектов МФО.

«В первую очередь проверяющие группы будут проводить проверку на предмет исполнения поручения президента РК о приостановлении выплат сумм основного долга и вознаграждения по займам населения, малого и среднего бизнеса, пострадавших в результате введения чрезвычайного положения», — следует из сообщения.

Отмечается, что проверке подвергнутся также данные о соблюдении законодательства в части противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, организации финансовой пирамиды, требований к коэффициенту долговой нагрузки, размеру годовой эффективной ставки вознаграждения и значению предельного вознаграждения по микрозаймам, правильности начисления вознаграждения, штрафов и пени, порядку очередности погашения задолженности по микрокредиту.

«В случае выявления нарушений требований законодательства, признаков финансовой пирамиды и незаконной банковской деятельности, к организациям будут применены меры привлечения к ответственности за незаконную деятельность вплоть до прекращения деятельности. Агентство уже ужесточило ряд требований к деятельности ломбардов: повышены требования к минимальному уставному и собственному капиталам, расширен перечень документов для учетной регистрации и квалификационные требования к руководящим работникам и учредителям ломбардов, усилены требования к помещениям ломбардов. Дополнительно приняты меры по ускорению учетной регистрации ломбардов: в городах республиканского значения и областных центрах – до 1 мая 2020 года, в других населенных пунктах – до 1 июня 2020 года», — резюмируется в сообщении.