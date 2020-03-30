Нур-Султан. 30 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Выход на пробежку не является основанием для выхода из дома при карантине, сообщил директор департамента законодательства МЮ РК Олжас Данабеков.

«К сожалению, выход на пробежку не является основанием для выхода из дома, поэтому мы просим воздержаться от выхода на улицу и заниматься каким-либо видом спорта. Это нужно понимать – вы подвергаете риску не только себя, но и окружающих», — сказал Данабеков на брифинге в понедельник.

В свою очередь министр юстиции РК Марат Бекетаев добавил, что, по мнению министерства здравоохранения, занятия спортом несут риск заражения.

«Конечно, много сейчас информации в интернете, например, некоторые европейские страны как одно из оснований разрешили один раз в день выходить на улицу для занятия физическими упражнениями. Но в этом плане мы опираемся на мнение министерства здравоохранения. Специалисты считают, что все-таки занятия спортом несут в себе повышенные риски не только для тех людей, которые занимаются спортом, но и для окружающих. Поэтому принято решение не считать занятие спортом как основание для выхода на улицу. Кроме того, есть много методик для занятий спортом внутри помещения и надо временно пользоваться этими методиками», — сказал Бекетаев.