Режим карантина вводится в Акмолинской области 31 марта

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Нур-Султан. 30 марта. КазТАГ – Махамбет Абжан. Режим карантина вводится в Акмолинской области с 19.00 31 марта, сообщает оперативный штаб комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг (КККБТУ) министерства здравоохранения (МЗ) РК.

«С 19.00 31 марта в Акмолинской области вводится режим карантина», — говорится в сообщении в понедельник.

Виды ограничений в области:

— Запрет въезд и выезд всех автотранспортных средств и граждан на территорию Акмолинской области, за исключением транзитного грузового автотранспорта и автотранспорта с продовольственными товарами;

— Приостановят свою деятельность крупные торговые центры (за исключением находящихся в них продуктовых магазинов и аптек), парки, банные комплексы, санаторно-курортные объекты, салоны красоты, парикмахерские, продовольственные, автомобильные, вещевые, строительные рынки;

— Объекты общественного питания приостановят работу, за исключением обслуживания в круглосуточном режиме на вынос и доставку заказов без посещения гражданами помещений;

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— Аптеки и аптечные киоски продолжат свою работу в штатном режиме;

— Жителям области настоятельно рекомендовано ограничить выход из жилья без крайней необходимости, носить маски и одноразовые перчатки, обрабатывать руки антисептиком. Гражданам в возрасте старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции.

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